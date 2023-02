Matija Nendl novi direktor Avtente

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je 13. 2. 2023 podal soglasje k imenovanju Matije Nendla za direktorja družbe Avtenta, napredne poslovne rešitve, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 1. 4. 2023, so sporočili iz Telekoma Slovenije. Nendl je starejši svetovalec za SAP sistem (programska oprema za podjetja) pri slovenski podružnici nemške družbe SAP. Implementacija SAP sistemov je sicer glavno področje delovanja Avtente.