Matura ali sprejemni izpit ali oboje za vpis na fakulteto

Letošnji maturanti rezultatov še niso dobili, tudi še ne vedo, ali so sprejeti na želene študijske programe. Za tiste z omejitvijo vpisa je matura precej pomembna, saj v večini primerov šteje 60 odstotkov vpisnih točk. To bi se utegnilo spremeniti, kot so odgovorili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, je treba »ponovno preučiti vlogo maturitetnih ocen kot vpisnega pogoja za študij«. Univerze opozarjajo, da imajo fakultete že zdaj možnost izvesti sprejemne izpite.

Na Univerzi v Ljubljani so zadržani do predloga, da bi uvedli sprejemne izpite na vseh fakultetah: »Predstavljali bi veliko organizacijsko težavo za fakultete in tudi kandidate za vpis na določen študijski program. To bi lahko pomenilo, da bi za vsak študijski program pripravili poseben sprejemni izpit, kandidati bi morali opravljati več sprejemnih izpitov, če ne bi navedli zgolj enega študijskega programa, na katerega bi se želeli vpisati.«