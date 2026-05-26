Intimno potovanje po razmerjih moči

Žirija je ob desetletnici mednarodnega bookerja nagrade nagradila privlačen, prefinjeno domiseln in pronicljiv ljubezensko-postkolonialni roman.

V londonski galeriji Tate Modern so prejšnji teden podelili mednarodno nagrado booker za najboljšo knjigo, prevedeno v angleščino. Prvič v zgodovini je pripadla prevodu iz mandarinske kitajščine, in sicer delu Taiwan Travelogue (Tajvanski potopis) tajvanske pisateljice Yang Shuang-zi. 50.000 funtov, kolikor znaša nagrada, si bosta razdelili s prevajalko Lin King. Roman, postavljen na Tajvan pod japonsko okupacijo v 30. letih prejšnjega stoletja, je prvi z mednarodnim bookerjem nagrajeni prevod iz mandarinščine. »Zamaskirana kot prevod na novo odkritega besedila japonske pisateljice je knjiga Taiwan Travelogue grenko-sladka zgodba o ljubezni med dvema ženskama, vpeta v umetelno raziskovanje jezika, zgodovine in moči. Dogajanje je postavljeno v maj 1938, ko mlada romanopiska Aojama Čizuko ...