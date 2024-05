Mesec in Novakova: O povezovanju Levice po evropskih volitvah in o tem, da SDS ruši NSi

Tako Ljudmila Novak kot Luka Mesec sta uvrščena na zadnje mesto liste. A četudi se zdi, da resnih ambicij za izvolitev pravzaprav nimata, se je pri izmenjavi stališč vseeno iskrilo. Minister za delo iz vrst Levice prizna, da s svojo prisotnostjo predvsem krepi listo stranke, saj so prioriteta obljubljene reforme, bi pa sam v prvo mesto na listi privolil čez leto dni. »Res je, da če si zadnji na listi, imaš manj možnosti, kot jih ima prvi, ki je nosilec liste in so mu vsi mediji odprti,« pravi evropska poslanka iz vrst NSi, a dodaja, da odločajo volivci – tako da so tudi zadnji lahko prvi, kot pravi sveto pismo.

Prva dama NSi se je tokrat umaknila predsedniku NSi Mateju Toninu, kar pomeni za stranko veliko tveganje. Ji je žal, da mu ni uspelo tudi z idejo o skupni listi na desnici? Cena neuspeha bo za stranko namreč visoka. Soočili smo jo tudi z ocenami njenih strankarskih kolegov, da si prvak SDS Janez Janša aktivno prizadeva, da bi jim spodletelo, in javnomnenjskimi raziskavami, ki kažejo, da njihovi podporniki niso povsem prepričani o odhodu na volišča. »Verjamem, da bodo naši dosedanji podporniki odšli na volitve. Vem pa, da je nekdo ta načrt, ki ste ga prej izpostavili, ves čas uresničeval prek svojih medijev. Njihova kandidatka se celo hvali s tem, da je uspešno rušila Ljudmilo Novak v evropskem parlamentu,« je dejala Novakova, ki je prepričana o uspehu NSi.

Ljudmila Novak (NSi) dvakratna evropska poslanka nekdanja predsednica NSi med letoma 2008 in 2018 poslanka med letoma 2011 in 2019 nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu živi v Imenjah v občini Moravče, ki jo je med letoma 2001 in 2004 tudi vodila profesorica slovenskega in nemškega jezika rojena 1. avgusta 1959

Letos, po dvojih volitvah, prvič ne bo skupne liste na desnem polu, na levem pa je praviloma sploh ni. Levica je tokrat sicer opravila začetna tipanja s Pirati in Vesno, a dogovora ni bilo. Je to zaradi sebičnosti strank, samovšečnosti kandidatov? »Mislim, da je zelo slovenski pojav, da se mora najprej vsak sam stehtati, a prepričan sem, da čas povezovanja prihaja po evropskih volitvah. Zato je moj cilj in cilj Levice v Sloveniji ustvariti zeleno-levo koalicijo po evropskih volitvah,« odgovarja Luka Mesec, ki smo ga v podkastu Moč politike poskušali pobarati za še več podrobnosti.

Sofinanciranje prvega stanovanja ali javna gradnja?

Z obema kandidatoma smo govorili o krizi življenjskih stroškov, kamor sodi tudi stanovanjska problematika, ki jo Mesec postavlja visoko na svojo agendo delovanja. NSi navaja podporo pri nakupu prvega stanovanja, kaj pa Levica? »Naša stanovanjska politika temelji na podobnem principu, kot ga imajo v Avstriji, se pravi z javno gradnjo stanovanj povečevati fond, zato da lahko znižamo cene nasploh. Če bomo samo subvencionirali nakup prvega stanovanja, s tem lahko še podžgemo povpraševanje na trgu in se te subvencije lahko zelo hitro ob še višjih cenah izničijo,« pravi Mesec, ki je spomnil tudi na podpisano deklaracijo za nov evropski dogovor o cenovno dostopnih in socialnih stanovanjih.

Luka Mesec (Levica) minister za delo koordinator Levice od njenega nastanka do leta 2023 poslanec od leta 2014 politično aktiven je od začetka študija diplomiral je iz evropskih študij na ljubljanski fakulteti za družbene vede rojen 1. julija 1987

Koalicija je v teh dneh predstavila zakon o gostinstvu, ki bi omejil kratkotrajno oddajanje stanovanj na največ 30 dni na leto. Se Novakova strinja s to potezo? »To je postal velik problem. Vemo, da so zato tudi pri nas cene za oddajo stanovanj zelo visoke, ker se turizem širi, in gotovo je treba sprejeti določene ukrepe,« je dejala.

Nismo se izognili niti vprašanju uvedbe nepremičninskega davka in nujnosti preložitve davčnega bremena z dela na premoženje.

Kako končati vojni in kaj je bilo v sendviču?

Najostreje pa se je pri tokratnem duelu zaiskrilo pri vprašanjih Ukrajine in Palestine – soočili smo ju tudi z nekonsistentnostjo njunih strank in s tem, ali bi koalicija priznanje Palestine lahko izkoristila kot predvolilno potezo. Ljudmila Novak meni, da za priznanje ni pravi čas. »Svetovna javnost mora oboje postaviti pred dejstvo, da se je treba dogovoriti. A Hamas kot teroristična organizacija ne more biti enakovreden sogovornik, ampak ljudstvo in Palestina,« je dejala in bila kritična tudi do protestov v Evropi in Združenih državah Amerike.

»Na območju Gaze se dogaja genocid, in če bomo čakali s priznanjem še dva ali tri mesece, ne bo ničesar več, kar bi lahko priznali, ker bo to država brez ozemlja. To bodo ljudje brez ozemlja, ki bodo lahko samo še v nekih verjetno strogo varovanih ograjenih skupnostih prebivali znotraj Izraela, če bodo Izraelci sploh privolili v kaj takega,« je odgovoril Mesec in dodal, da je poleg vzpostavitve dveh samostojnih držav, torej Palestine in Izraela, za evropsko zunanjo politiko v naslednjem mandatu pomembno tudi, kako mir doseči v Ukrajini.

Ljudmila Novak in Luka Mesec sta začela duel s stiskom rok in nasmehom na obrazu, a se je ob zagovarjanju stališč v studiu kar hitro zaiskrilo. FOTO: Blaž Samec

S tem je Novakovo precej razburil, saj je v tem videla priznanje, da Ukrajina ne more premagati Rusije. Seveda smo se v nadaljevanju z gostoma dotaknili še nujnosti skupne obrambne politike in zelenega prehoda ter ali ga sodelovanje Evropske ljudske stranke, v katero sodi NSi, s še bolj skrajno desnico lahko ogrozi. Luko Mesca smo vprašali tudi o poti z vlakom v Bruselj in kaj je bilo v sendviču, ki ga je jedel, Ljudmilo Novak pa, ali bo še aktivna v politiki, če ne bo izvoljena.