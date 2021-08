Mestno kolo, ki ga ne spregledaš

V prispevku preberite:

Zadnja luč na koncu zgornje cevi okvirja.

FOTO: Gašper Boncelj

S pritiskom na vzvod kolo umetelno zaklenemo.

FOTO: Gašper Boncelj

Krmilo ima le najnujnejše stvari, roči za zavori in dva gumba, za odklepanje in nastavljanje jakosti električne pomoči.

FOTO: Gašper Boncelj

Vanmoof S3 je nizozemsko mestno električno kolo, ki velja 2200 evrov.

FOTO: Gašper Boncelj

Belgijski tekmec

Hitro naraščajoče navduševanje za kolesarstvo seveda pomeni, da je tekmecev vse več. Eno takšnih imen, ki se zdi stilsko usmerjeno podobno kot VanMoof, je belgijski Cowboy, ki je kot zagonsko podjetje na trg vstopilo leta 2019. Po modelu C3 so letos predstavili dvojico cowboyev C4 in C4 ST. Prvo kolo je večje, drugo je namenjeno za nižje (ženske?) uporabnike, saj nima zgornje cevi okvirja in ga lažje zajahamo. Obe tehtata okoli 19 kilogramov, imata seveda posebno aplikacijo za najrazličnejše nastavitve, predstavili so ju v podobni temni in svetli kombinaciji z zelo čistimi linijami, je pa bolj vidna baterija, ki je snemljiva, po drugi strani hočejo biti bolj frajerski, za poganjanje je namesto verige namreč zobati jermen. Cene so prav tako podobne, od 2200 in 2400 evrov, na začetku so pričakovano osredotočeni na velike države zahodne Evrope.

Električna cowboya C4 in C4 ST

FOTO: Cowboy

Že pred leti smo kdaj videli kolesa nizozemske znamke VanMoof, zaradi minimalistične pojave jih skoraj ni bilo mogoče zgrešiti. Danes, ko kolesarski svet objema električni pogon, izstopajo tudi v tem pogledu. Ko smo jih pred časom predstavili, se nam je kar malce presenetljivo javil bralec z njihovim kolesom in nas prijazno opozoril, da smo narobe zapisali ime ... Epidemija je trajala mesece, potem pa se nam je le uspelo srečati in smo vanmoof S3 na kratko preizkusili.Tudi v živo je to res očarljiv izdelek. Vsaj podpisanemu se tako zdi. Linije so čiste, pravzaprav kolo niti ne daje vtisa, da ima električno drobovje. Pa ga ima in tudi zato tehta 21 kilogramov. V zgornji cevi okvirja je nameščena elektronska enota, litij-ionska baterija, nevidno pospravljena v glavno cev, ima zmogljivost nekaj več kot 500 vatnih ur, odvisno od načina vožnje omogoča doseg od 60 do 140 kilometrov. Ni pa snemljiva, kar komu ne bo všeč, in polnite jo s kablom in polnilnikom.Motor z močjo 250 vatov žene sprednje kolo, v zadnjem kolesu je samodejni menjalnik s štirimi prestavami. Na krmilu sta pod ročicama za kolutni zavori le drobna, a priročna gumba, s katerima nastavljamo stopnjo električne pomoči, tudi hipni pospešek ali pa odklepanje in zaklepanje kolesa. Vse to se s svetečimi diodami prikazuje na vrhu zgornje cevi okvirja.Kolo, ki smo ga preizkusili, je imelo kot dodatno opremo prav tako elegantno pripravljen sprednji prtljažnik, ki zmore po navedbah tovarne nositi 50 kilogramov. Sprednja lučka je v tem primeru pred njim, sicer bi svetila iz glavne cevi okvirja in sestavljala še posebej izstopajočo linijo z zadnjo lučjo. Opcijsko si lahko po novem omislite še kaj, med drugim dodatno baterijo v obliki trikotnika, ki se namesti v okvir, da je doseg res velik.S3 je lahko pripravljen v mat črni barvi, le napis modela je v svetlejšem tonu, lahko pa izberete obratno barvno kombinacijo, torej vse v sivobelem in s črnim napisom. Vse drugo je temno, tudi 28-palčna kolesa. Zdi se, kot da VanMoof s tem izdelkom oblikovno spominja na tista najbolj klasična nizozemska kolesa, na primer gazelle toer populair, ki si jih še danes predstavljamo predvsem v črni barvi. Nekdo je zapisal, da deluje kot kolo, ki bi ga zasnovali arhitekti. A ni vsem všeč, pri tistih, ki jim ni, je ta občutek močan, torej tudi v tem primeru črno-belo ...Prvi občutek kolesarjenja z modelom S3 je prijeten, z električno pomočjo lahkoten ali celo zelo lahkoten, hitro pridete po mestu tudi malo dlje (v kake klance se nismo podajali) in se seveda ne oznojite. Se je pa sem in tja menjalnik obotavljal pri kaki prestavi. Menda je v najnovejši izvedbi bolj natančen, tudi sveteče diode naj bi bile v močni dnevni svetlobi bolje vidne.Kolo ima umetelni način zaklepanja, s pritiskom na gumb na spodnjem pestu, ko sta to poravnani označeni točki na okvirju in kolesu. Lahko nastavite, da začne alarm tuliti, če ga bo kdo hotel zaklenjenega odnesti. Tudi sicer se pri VanMoofu pohvalijo, da so razvili poseben sistem sledenja, za kolo je pripravljena njihova posebna aplikacija za pametni telefon, na kateri so še druge možnosti nastavljanja. Osebno si vendarle takšnega kolesa ne bi drznil puščati samega.Stane 2200 evrov, sicer občutno manj kot prejšnja električna izvedba. Za kolesarke ​in nižjerasle kolesarje po enaki ceni ponujajo še model X3 na malce manjših kolesih, s premerom 24 palcev. Prodajajo ga le po spletu, med državami ni Slovenije, lastnik tega, ki smo ga preizkusili, ga je naročil v eno sosednjih držav in tam prevzel. Po pošti ga pošljete tudi na Nizozemsko, če je kaj bolj narobe in če ni dovolj, da vam pošljejo le sestavni del. Lastniku konkretnega kolesa so sicer dobavili novo elektronsko enoto.O zanesljivosti delovanja in počasni dobavi je sicer na spletu še vedno zaslediti kar precej kritike. Morda bo po epidemiji bolje. Znamka, ki sta jo brata Taco in Ties Carlier ustanovila leta 2009, je v zagonu, lani so dobili nove vlagatelje, a morda še vedno malce spominjajo na začetna leta in učne čase avtomobilske Tesle.