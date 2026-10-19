Mesto na Norveškem zaradi globalnega segrevanja ostalo brez pitne vode

Prebivalci ne smejo več piti vode iz pipe, saj so v njej odkrili povečane koncentracije težkih kovin.
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Verretova opozarja, da primer Longyearbyena kaže, kako lahko podnebne spremembe vplivajo tudi na kakovost sladke vode, saj se njihove posledice ne kažejo zgolj v taljenju ledu in dvigovanju morske gladine, temveč tudi v spremembah kemične sestave vodnih virov, od katerih so odvisne lokalne skupnosti. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
V norveškem mestu Longyearbyen na otočju Svalbard, kjer se temperature zaradi podnebnih sprememb dvigajo večkrat hitreje od svetovnega povprečja, prebivalci ne smejo več piti vode iz pipe, saj so v njej odkrili povečane koncentracije težkih kovin, ki jih znanstveniki povezujejo z odmrzovanjem permafrosta. Podobne težave bi se, kot poroča Guardian, lahko pojavile tudi v drugih arktičnih skupnostih.
Longyearbyen, ki leži približno 1300 kilometrov od severnega tečaja in ima okoli 2600 prebivalcev, večino pitne vode pridobiva iz zajezenega jezera Isdammen, katerega ime v prevodu pomeni ledeni ribnik. Zaradi vse višjih temperatur se tali permafrost oziroma trajno zamrznjena tla, pri čemer se razkriva kamninska podlaga, iz katere se v vodo sproščajo kovine.
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