Mesto na Norveškem zaradi globalnega segrevanja ostalo brez pitne vode

V norveškem mestu Longyearbyen na otočju Svalbard, kjer se temperature zaradi podnebnih sprememb dvigajo večkrat hitreje od svetovnega povprečja, prebivalci ne smejo več piti vode iz pipe, saj so v njej odkrili povečane koncentracije težkih kovin, ki jih znanstveniki povezujejo z odmrzovanjem permafrosta. Podobne težave bi se, kot poroča Guardian, lahko pojavile tudi v drugih arktičnih skupnostih. Longyearbyen, ki leži približno 1300 kilometrov od severnega tečaja in ima okoli 2600 prebivalcev, večino pitne vode pridobiva iz zajezenega jezera Isdammen, katerega ime v prevodu pomeni ledeni ribnik. Zaradi vse višjih temperatur se tali permafrost oziroma trajno zamrznjena tla, pri čemer se razkriva kamninska podlaga, iz katere se v vodo sproščajo kovine. Mesto se segreva od pet- do sedemkrat ...