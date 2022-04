Mi ne gremo v vlado, da bi si državo delili kot plen

V nadaljevanju preberite:

Luka Mesec pravi, da se ne bodo zapletali v to, ali naj mandatarja da Kul ali Robert Golob. »Mandatarja naj da tista stranka med nami, ki bo dobila največ glasov,« odgovarja. A v pogovoru je jasno napovedal, da se tekom koalicijskih pogajanj niso pripravljeni pogajati glede privatizacije zdravstva in da so proti temu, da bi namenili dva odstotka BDP za obrambne izdatke.

Zato ga skrbijo nekatere ideje Gibanja Svoboda. Kot nesprejemljive pa je označil koncept zdravstva, kot ga je pred časom zastopal njihov kandidata za zdravstvenega ministra Danijel Bešič Loredan.

