Mi smo Titovi, Janša je naš

Preteklost se v resnici vrača, a ne nujno na način, kot bi si ga želeli Janša in njegovi.

Poetična pravica je, da se četrta Janševa vlada oblikuje v dneh, ko se država bliža 35. obletnici razglasitve samostojnosti. Janez Janša je namreč edina politična figura, v kateri se stikata tisti in današnji trenutek. Potem ko so tri desetletja političnih in družbenih sprememb iz političnega življenja odnesla vse druge politike osamosvojitvene, pa pravzaprav tudi že tranzicijske dobe, Janez Janša ostaja nenavadni preživelec, zadnji aktivni protagonist političnega časa, ki je vmes postal zgodovina. Preživel je poraze, afere, menjave generacij, transformacije družbe in spremembe javnega razpoloženja. V teh dneh iz pepela zadnjega političnega poraza vstaja močnejši kot kadarkoli. Podpirajo ga mladi, torej biološki gradnik prihodnosti. Brez odpora je sposoben vakuumskega vsrkanja celotnega ...