Mirko Bandelj novi predsednik nadzornega sveta Luke Koper

»Luka Koper obvešča zainteresirano javnost, da se je danes, 23. februarja 2023 v prenovljeni sestavi prvič sestal nadzorni svet Luke Koper. Člani so na prvi, ustanovni seji za predsednika izvolili Mirka Bandlja, za namestnika pa Tomaža Benčino. Na novo so oblikovali tudi vse tri komisije nadzornega sveta – revizijsko, kadrovsko in poslovno,« so sporočili iz Luke Koper.

Mirko Bandelj je politični veteran, med drugimi političnimi funkcijami je bil generalni sekretar vlade Republike Slovenije (4. junij 1992–27. februar 1997) in minister za notranje zadeve Republike Slovenije.