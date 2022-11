Mišek Bojan in mucek Janez

V nadaljevanju preberite:

Resnični izvor sovraštva, ki se zgrinja proti novim pojavnim oblikam organiziranja na levi, leži še nekoliko globlje. Člani in prostovoljci Inštituta 8. marec ponujajo najčistejši primer preobražanja in revolucioniranja političnega jezika, v prvi vrsti s tem, ko ga poenostavljajo in vračajo nazaj k osnovam. Mucek Janez Janša in mišek Bojan Požar – zakaj pa ne. Pootročenje jezika odslikava, kako skrajno otročje je, da se odrasli moški na položajih moči ukvarjajo z delanjem kolažev in memov. Medtem ko se je bila Levica z vstopom v parlament prisiljena naučiti birokratiziranega jezika državne politike, se lahko aktivisti brez potrebe po pragmatični kalkulaciji organizirajo okoli pojmov, ki so v državni politiki izgubili mesto, imajo pa enak potencial, kot so ga imeli vedno: skupnost, vrednote, prijaznost, ljudje, solidarnost.