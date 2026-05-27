Mladi brez dela in šole, skrita socialna bomba

Čeprav na trgu dela večine razvitejših držav primanjkuje delavcev, še posebej mlajših, v številnih družbah še vedno obstaja pomemben segment mladih odraslih, ki niso vključeni v trg dela. Gre za tako imenovane osebe Neet med 15. in 29. letom, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo in niso v sistemu usposabljanja. V nekaterih evropskih državah je njihov delež tudi 17-odstotni, Slovenija pa je z nekaj več kot sedmimi odstotki med državami EU, v katerih je teh oseb najmanj.

Med članicami Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je imela leta 2024 med mladimi največji delež oseb Neet (Not in education, employment or training) z več kot 26 odstotki Turčija. Med članicami Evropske unije ima največji delež Grčija, 17,3 odstotka, z dobrimi 16 odstotki ji sledita Italija in Španija. Najmanjši delež osipnikov – manj kot šest odstotkov – imajo na Nizozemskem. V Uniji je v povprečju slabih 13 odstotkov mladih med 15. in 29. letom, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo in niso v sistemu usposabljanja. Gre za pomemben socialni in ekonomski kazalnik, saj meri skupino mladih, ki je lahko dolgoročno odrezana od trga dela, razvoja kompetenc in socialne vključenosti. Tega pojava je v članicah v zadnjih letih ob podpori različnih programov precej manj, cilj pa je, da bi bilo do leta 2030 oseb Neet manj kot devet odstotkov.