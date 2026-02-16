Mladi politiko razumejo bolje kot srednja generacija

Nika Podakar je predsednica podmladka največje koalicijske stranke Svoboda Mladi, Luka Simonič pa je na čelu Slovenske demokratske mladine (SDM), podmladka največje opozicijske stranke. Pogovarjali smo se o politični aktivaciji mladih v letošnji volilni kampanji in političnih premikih pri mladih volivcih.

Začnimo pri osnovnih parametrih. Koliko članov ima vaš podmladek, koliko je od tega aktivnih in kakšen je vaš letni proračun?

Nika Podakar: Naš podmladek ima približno sto aktivnih članov. Na naše dogodke po Sloveniji pridejo tudi naši podporniki, simpatizerji in tudi člani, ki sicer niso aktivni ali pa so aktivni zgolj na lokalni ravni. Celotne številke podmladka ne bi razkrivala, moram pa reči, da ni pomembno, koliko nas je, ampak kaj počnemo. In akcije, ki jih izvajamo, resnično vplivajo na življenje mladih. Z akcijo Kriminalec naj ne bo politik smo dosegli nekaj, kar v 30 letih ni bilo mogoče: uvedli smo pogojne kaznovanosti za imenovane in voljene funkcionarje. Financiramo se skladno z zakonom o političnih strankah in pri tem upoštevamo vsa pravila računovodstva in usmeritve računskega sodišča. Naše delo je častno in neplačano, vodi pa nas motivacija do tega, da izboljšamo Slovenijo za vse nas.

Luka Simonič: Naš podmladek ima daljšo zgodovino, star je več kot 30 let. Zdaj ima več kot 3000 članov. Imamo zelo veliko prirast članstva, več kot sto svetnikov po vseh občinah v Sloveniji, evropsko poslanko, tri poslance državnega zbora in podpredsednika v Mladinskem svetu Slovenije. Naša mreža je izredno močna, šteje sto lokalnih odborov po vsej Sloveniji in jo še širimo. Naša moč je na terenu in to je tisto, kar največ šteje. Financiramo se skladno z vsemi pravili in tega se držimo. Ne gre za bajne milijone, ogromno dela je prostovoljnega. Za delo smo nagrajeni samo duševno. Borimo se za to, da pridemo do mladih, in to nam zelo dobro uspeva.

Omenili ste kampanjo Kriminalec naj ne bo politik. Zakaj ste izbrali prav to tematiko in koliko je pomembna za mlade volivce?

Podakar: To tematiko smo izbrali po daljšem posvetovanju z našim članstvom. Posvetovali smo se tudi z našo poslansko skupino, ki nas je pri tem podprla. In uvedli pogojne kaznovanosti za imenovane in voljene funkcionarje po 35 letih. Trdno sem prepričana, da bo zakon prestal tudi morebitno presojo pred ustavnim sodiščem.

Simonič: Podpiramo in verjamemo, da najprej pogledajo v svojih vrstah. Kar nekaj ljudi bi zavilo z očmi tudi v njihovi stranki. Mi rešitev zelo podpiramo in jim čestitamo za opravljeno delo.

Podakar: No, glede tega je treba reči, da so člani vaše stranke pogosti obiskovalci sodišč pri nas. Veseli me, da v SDM to podpirate, žal pa vaši poslanci, poslanci SDS, tega zakonodajnega predloga niso podprli.

SDM je pred volitvami opazna po potujočem podkastu z naslovom Po desnem pasu. Kako dobro se da nagovoriti volivce s podkasti?

Simonič: Vemo, da se politika mora prilagoditi, tudi mi smo se. Imamo močno terensko bazo, želeli pa smo povezati tako teren kot digital, in to nam s terensko kampanjo uspeva. Želimo si predstaviti vseh 88 naših kandidatov za poslance, šli bomo v vse slovenske okraje, ker hočemo neposredno izvedeti, kaj teren želi, da v naslednji vladi to lahko popravimo. Na terenu je ogromno nezadovoljstva, zelo veliko mladih meni, da ta vlada ni naredila nič, in mi želimo to nagovoriti. Zato smo se odločili, da gremo do vsakega okraja, veseli smo vsakega stiska rok. Menim, da so terenska kampanja, vsak stisk rok, podpora, ki jo dobimo, zelo pomembni, predvsem so to tiste prave stvari, da nagovorimo mlade. Zanimivo je tudi, da največ novih članov ne dobimo digitalno.

Kako pomembna so v politični kampanji mladih socialna omrežja? Ali na koncu vedno vseeno odloča terensko delo?

Podakar: Naš podmladek je vključen v vse vidike delovanja stranke, tudi v terensko delo. Na teren hodimo tudi, kadar gre stranka, na tak način vzpostavimo tudi stik z volivci. Zavedamo pa se, da je treba priti tudi tja, kjer je mladih največ. To pa so v tem času socialna omrežja. Prisotni smo na facebooku, instagramu in tiktoku. Tam se trudimo predstaviti teme, ki so pomembne za mlade, in to na način, ki je blizu mladim, in s komunikatorji, ki so blizu mladim. Nekateri naši posnetki imajo tudi do pol milijona ogledov, ključna pa je pristnost. Kljub vsemu pa digitalna kampanja ni vse. Ključen je stik na terenu in tudi to mi delamo že štiri leta.

So mladi volivci sposobni razumeti kompleksnejša politična sporočila ali jim morate prilagoditi format v, recimo, objavo na tiktoku?

Simonič: Mladi danes zelo dobro razumejo politiko. Ko se pogovarjamo z 18-letniki, je presenetljivo, koliko jih pozna in razume politiko. Menim, da mladi celo bolje razumejo politiko kot srednja generacija. Lažje teme za tiktok so predvsem zaradi dosega. Doseči moramo mlade, to je cilj. Ocenjujem, da je to obema podmladkoma zelo dobro uspelo.

Podakar: Naši videi se morajo boriti z bolj zabavnimi, lahkotnejšimi vsebinami. Zakaj bi nekdo gledal video o načelu delitve oblasti, če pa lahko gleda mačke? Tudi jaz opažam na terenu v pogovoru z mladimi, da zelo dobro razumejo politiko. Smo pa pri objavah tudi ujetniki spletnih platform in njihovih algoritmov, kajti če je video daljši od ene minute, ga algoritem potlači. To nas sili, da krajšamo in poenostavljamo vsebine na eno minuto, kar pa je včasih tudi dobro, ker s tem dodelamo svoja sporočila. Bolj ko je sporočilo dodelano, bolj si ga bodo ljudje zapomnili.

Ste za uvedbo volilne pravice

za 16-letnike?

Simonič: Naj ostane tako, kot je. Ni potrebe, da to spreminjamo. Če pa bo razprava, da je to tudi potrebno, bomo dobro poslušali in to podprli.

Podakar: Stvar prepuščam razpravi, se pa pojavljajo argumenti za in argumenti proti. Kot pravnica sem do tega nekoliko zadržana, v slovenskem pravnem redu dobimo poslovno sposobnost z osemnajstimi leti. Ponavadi se to vprašanje pojavi takrat, ko želimo povečati politično participacijo med mladimi. A s tem ukrepom je po mojem mnenju ne bomo. Politično participacijo med mladimi, ki je že zdaj precej dobra, boljša od milenijcev, bomo povečali samo tako, da se bomo lotevali tem, ki zanimajo mlade.

Kakšno pa je vajino stališče do prepovedi socialnih omrežij za mladoletnike?

Simonič: Jaz sem strogo proti. Mislim, da je to napačna smer. V vsakem primeru bodo mladoletniki prišli do teh vsebin. Moramo se pogovarjati o tem, katere vsebine so prave in katere niso. Učimo otroke in mladoletnike, kaj je dobra vsebina. S prepovedjo si bodo mladi želeli gledati to, kar jim je prepovedano.

Podakar: Vlada je pred dnevi sprejela izhodišča, ki so temelj za razpravo o tej temi. Pustimo otrokom, da se igrajo v parku, sestavljajo legokocke, zbirajo nogometne sličice, ne pa da 12- in 13-letna dekleta skrbi, koliko lajkov bodo dobila na instagramu, ali da so otroci tarča medvrstniškega nasilja. To se mi zdi absolutno nedopustno. Ne pozabimo tudi na to, da je zaradi načina delovanja družbenih omrežij objava, ki bolj deli, ki povzroča sovraštvo in nemir, bolj viralna. Menim, da je to povezano tudi s tem, zakaj gre toliko mladih v desno, kajti sovraštvo in nemir so teme, na katerih jaha desnica.

Sociološke raziskave ugotavljajo, da se mladi moški nagibajo vse bolj na desno. Jih boste v SDM poskušali ujeti v svoje mreže s sloganom Bog, družina, domovina?

Simonič: Celoten spekter se pomika v desno, ne samo mladi moški. Zelo vesel sem, da desnico prepoznavajo kot rešiteljico nekaterih problemov, ki jih imamo v družbi. Ne govorimo o bogu, o tem, da mora vsak hoditi v cerkev. Govorimo o vrednotah. To so vrednote družbe, h katerim se moramo vrniti.

Kakšno vlogo v družbi in politiki ima Inštitut 8. marec, ki v političnem aktivizmu združuje mlade ženske?

Podakar: Zelo sem ponosna na svojo soimenjakinjo Niko. V Inštitutu odlično identificirajo teme, ki so pomembne. Zbrati milijon podpisov za evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice ni mala šala. To je nekaj, na kar moramo biti ponosni in tudi nam daje zagon, da liberalna svobodnjaška misel še obstaja in da je to naša prihodnost, na kateri moramo graditi.

Simonič: Vsakemu razložim situacijo na čisto enostaven način. Oglejte si profil gasilcev in oglejte si profil Inštituta 8. marec. Tam boste videli sto objav, kaj je vse narobe z Anžetom Logarjem ali Matejem Toninom. In to je politični aktivizem. To ni civilna družba. To niso nevladne organizacije. To so vladne organizacije, ki pomagajo sedanji vladi.

Obe največji stranki, tako Gibanje Svoboda kot SDS, vodita karizmatična voditelja. Se strinjate z ocenami, da sta si podobna po avtoritativnem slogu vodenja svoje stranke in vlade?

Podakar: S takšno izjavo se absolutno ne strinjam. Robert Golob in Janez Janša sta si podobna le v tem, da sta oba človeka, ki sta na neki točki opravljala funkcijo predsednika vlade. In na tej točki se podobnosti končajo. Janez Janša je avtoritarec. Kadarkoli pride na oblast, ima predvsem dva namena: razgraditi, kar je javnega v državi in pri tem začeti z javnim zdravstvom, podrediti si medije in razgraditi pravno državo. Robertu Golobu pa je v teh štirih letih uspel odličen prehod iz dobrega gospodarstvenika v dobrega politika. Ni le dober predsednik vlade, je tudi dober predsednik stranke. Ne boji se odpirati tem, ki so težke. Zato smo tudi izvedli zdravstveno reformo, pokojninsko reformo, reformo plač v javnem sektorju ter ločili javno in zasebno zdravstvo. Ta vlada je imela v teh štirih letih dovolj mirnosti, da nam je uspelo izpeljati vse te spremembe, kar pa ne bi bilo mogoče brez vodenja, ki nam ga daje Robert Golob.

Simonič: Našega predsednika stranke izredno spoštujem. Glede tega, da sta si podobna po slogu vodenja ali avtoritativnosti, menim, da je to zgrešeno. Gospodu Golobu manjka avtoritativnosti, vodijo ga drugi ljudje. Golobova vlada je obstala, ker se ozadje ni odločilo za nov obraz, kot smo ga videli že štirikrat pred tem. Danes nas prehiteva Hrvaška in še štiri leta te vlade, pa nas bo prehitevala Srbija.

Stanovanjska politika je posebej pomembna za mlade. Premier Golob je na začetku mandata govoril o 20.000 novih stanovanjih, z ministrstva za solidarno prihodnost so poročali o 2000 zagotovljenih javnih najemniških stanovanjih. Je vladi uspelo na tem področju?

Podakar: Stanovanjska problematika je nekaj, kar smo 30 let zanemarjali. In to je tudi opazno v stanju, kakršno je zdaj. Mi smo začeli z ukrepom gradnje javnih najemniških stanovanj. Dva tisoč jih je že zgrajenih, približno 500 se jih še gradi. Gradimo po vsej Sloveniji. To je zelo pomembno, ker ne želimo centralizirane Slovenije. Želimo enakomerno poselitev, zato se stanovanja gradijo na Jesenicah, v Kranju, Celju, Novem mestu, Lukovici in Lendavi. Naredili smo tudi številna izboljšanja pri postopku izdaje gradbenih dovoljenj. Postopek smo digitalizirali. To je zelo pomembno tudi z vidika zbiranja dokumentacije in njenega dopolnjevanja. Z novelo ZUP, ki je začela veljati prejšnji teden, se vsi upravni postopki, se pravi tudi gradbena dovoljenja, digitalizirajo in administrativno poenostavljajo. Tudi čas za pridobitev gradbenega dovoljenja v mandatu te vlade se je skrajšal.

Simonič: Stanovanja se dražijo. Najemi se dražijo. V štirih letih jim trenda ni uspelo obrniti. Z 2000 stanovanji niste rešili nič. Če pogledamo statistike, 60 odstotkov mladih si želi hiše z vrtom. Država mora zagotoviti jamstvo za kredit, da družina lahko dobi kredit. Par z enim otrokom je danes kreditno nesposoben. V Ljubljani so cene stanovanj enormno prenapihnjene, zato si želimo, da se mladi odselijo iz Ljubljane tja, kjer so tako zemljišča kot tudi obnova starejših hiš cenejši. Subvencionirali bomo obnovo starejših hiš. Se pravi, na podeželju, od koder prihajam tudi sam, je ogromno starejših hiš, ki se jih ne obnavlja. Težava je, da mladi ne dobijo gradbenega dovoljenja, da bi lahko gradili zraven svojih staršev, zato potem odhajajo v večja mesta ali tudi v tujino. In tako izgubljamo kmetijske površine. Prednost moramo dati mladim družinam z otroki. Zato ker je to tudi demografsko največji problem in tukaj moramo narediti korak naprej.