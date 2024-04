Mladi s tožbo zaradi podnebnih sprememb na ESČP niso uspeli

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) tožbe mladih Portugalcev zaradi neizpolnjevanja podnebnih zavez proti 33 državam, tudi Sloveniji, ni sprejelo v obravnavo. Odločitev je dokončna.

Tožbo je septembra lani vložila skupina mladih Portugalcev, starih med enajst in 24 let. 33 državam, in sicer članicam EU, tudi Sloveniji, ter Združenem kraljestvu, Norveški, Švici in Turčiji so očitali nezadostno ukrepanje proti podnebnim spremembam in neuspeh pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov do te mere, da bi dosegle cilj pariškega podnebnega sporazuma o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Šesterica je trdila, da so kršene njihove temeljne pravice, vključno s pravico do življenja, zasebnosti in družinskega življenja.

Gre za prvi tovrstni primer tožbe na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.

Povod za tožbo so bili uničujoči požari leta 2017 na Portugalskem, v katerih je umrlo več kot sto ljudi, ogromna gozdna območja pa so bila uničena.