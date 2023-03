Množično verižno trčenje več kot 40 vozil zahtevalo vsaj eno življenje

Na avtocesti v bližini madžarskega kraja Herceghalom zahodno od Budimpešte se je v soboto popoldne pripetilo množično verižno trčenje, v katerem je umrl najmanj en človek, več kot 40 pa je poškodovanih, med njimi številni huje.

Udeleženih je bilo več kot 40 vozil, 19 jih je po trčenju zagorelo, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Po navedbah madžarskega avtocestnega podjetja je do nesreče najverjetneje prišlo zaradi peščene nevihte, ki je zmanjšala vidljivost. Ekipe nujne pomoči so do zgodaj davi reševale ljudi iz uničenih avtomobilov in tovornjakov ter odstranjevale posledice nesreče, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

V bolnišnice so prepeljali 39 poškodovancev. Kot navajajo lokalni mediji, jih je med njimi 14 v kritičnem stanju. Poškodovanih je tudi deset otrok, med njimi štirje huje.

Avtocesta M1 je še vedno zaprta v obe smeri.