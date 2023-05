Močno jo je udaril in zadavil

O preiskavi sobotnega kaznivega dejanja uboja je danes Darko Nerat, vodja oddelka za splošno kriminaliteto sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor povedal, da so jih v soboto okrog 14. ure obvestili, da so v stanovanje v Mariboru, kjer naj bi bila poškodovana ženska, napoteni reševalci. Zatem so na Operativno-komunikacijski center prejeli še klic moškega, da je na kraju z reševalci in da je tam tudi moški, ki je domnevno pred dvema dnevoma umoril sestro njegove partnerke.

Na kraj so zato nemudoma napotili tudi policiste, ki so pri izvedbi prvih nujnih ukrepov ugotovili, da je 27-letna ženska, državljanka Srbije, mrtva ter da je žrtev kaznivega dejanja. Policisti so osumljencu pred večstanovanjsko zgradbo odvzeli prostost in mu odredili pridržanje.

Z navedenimi okoliščinami so obvestili okrožno državno tožilko in dežurnega preiskovalnega sodnika z Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je vodil ogled kraja kaznivega dejanja. Strokovno pomoč pri tem so mu nudili kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Maribor.

Ugotovili so, da sta se 25. maja pozno zvečer v stanovanju hudo sprla žrtev in osumljenec, pri tem pa jo je osumljeni večkrat močno udaril in nato zadavil. O sporu in pretepu se je v telefonskem pogovoru zaupal isti večer svoji materi, ki ji je naslednje jutro zagotovil, da je vse v redu ter da bo o tem obvestil partnerkine sorodnike. V petek, 26. maja, okoli 12. ure je zaradi poškodbe roke in goleni odšel po zdravniško pomoč, kjer je zatrdil, da se je med sporom s partnerko udaril ob rob postelje, in se okoli 16. ure vrnil v stanovanje. Naslednji dan je okoli 11. ure klicala oškodovankina mama, vendar se na njen klic ni odzval. Okoli 13.30 je oškodovankino mamo poklical nazaj ter ji v pogovoru zatrdil, da njena hčerka spi in da je poškodovana, ker sta se stepla. Slednja je poklicala drugo hčerko, ki je s prijateljem po predhodnem telefonskem pogovoru z osumljenim odšla na kraj, prav tako pa sta obvestila regijski center za obveščanje, ta pa dispečerski center zdravstva.

Pri sodni obdukciji, ki jo je odredil dežurni preiskovalni sodnik, so ugotovili očitne znake davljenja in hude poškodbe glave. Glede časa smrti je patolog podal mnenje, da je nastopila v noči s 25. na 26. maj.

Osumljeni je bil dne 29. maja 2023 ob 12.30 priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je proti njemu odredil pripor. Za kaznivo dejanje uboja po 115. čl. KZ-1 je predpisana zaporna kazen od petih do petnajstih let.