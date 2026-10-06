Jesensko listje lahko na mokrem pločniku hitro postane nevarno, ob padcu pa se odpre vprašanje odškodninske odgovornosti. Je za varnost odgovoren lastnik hiše, pred katero poteka pločnik, občina ali izvajalec javne službe?

Odgovor ni enopomenski. Pomembno je predvsem, ali gre za javno ali zasebno površino, kdo jo je dolžan vzdrževati in ali je imel možnost nevarnost pravočasno odpraviti. Samo dejstvo, da pločnik ni bil povsem očiščen, še ne pomeni avtomatične odgovornosti. Pri presoji so lahko pomembne tudi vremenske razmere, čas od nanosa listja do nesreče in ravnanje poškodovanega.

Na Deloindom.si preverite, kdo mora skrbeti za javni pločnik pred hišo, kako je čiščenje urejeno v slovenskih občinah in kaj se presoja, če se zaradi mokrega listja zgodi poškodba.