Moralni bankrot za konstruktivno brezupnico

Delova komentatorjainsta konstruktivno nezaupnico preimenovala v konstruktivno brezupnico. »Erjavec ni dobil niti vseh glasov, ki naj bi jih imela koalicija Kul,« je pričel s pogovorom Žerdin, Markeš pa je nadaljeval: »Čeprav imamo najslabšo moralno in in bankrotirano oblast v zgodovini Slovenije, je jasno, da je bil Erjavčev podvig brezupnica.«Kritična sta bila predvsem do, da postane nov predsednik vlade, ne da bi imel dovolj poslanskih glasov za spremembo oblasti. »Ko se je pojavil Erjavec, so ga predstavili kot skupni imenovalec opozicije, a na koncu ni bil niti skupni imenovalec svoje stranke, čeprav gre za moralno najbolj bankrotirane poslance. Bolj moralno bankrotirano poslancev sploh ne bi morali imeti. V politiki so samo zaradi osebnega interesa za poslansko plačo in pokojnino,« je rekel Markeš.Žerdin je sicer ob teh Markeševih mislih pristavil: »Toda če bi Erjavec postal predsednik vlade postal, bi se poslanci Desusa nadaljevali svoj mandat. Zakaj se potem niso odločili drugače?« In Markeš mu je odgovoril: »Če zgodbo razširimo; dobili smo politično elito, ki ne vidi dlje od svojega nosa. Zato ti poslanci ne vidijo niti tega, da če bo Slovenija padla, da bodo tudi oni padli na ta isti lasten nos.«Dotaknila sta se tudi predvolilnih obljub nekaterih strank, ki so jih nato požrle. »Zagotovilo strank, da nikakor niso pripravljene sodelovati s sedanjim predsednikom vlade Janezom Janšo, se ni uresničilo. To me bega, saj so dale volilnemu telesu določene obljube, nato pa so jih hitro požrle,« je rekel Žerdin.Nadaljevanje pogovora si oglejte v videu. V njem je tudi ocena svežih napovedihin morebitni novi stranki.