Skrbeti za svoje možgane in sodelovati z njimi je dandanes eden od ključnih izzivov enaindvajsetega stoletja. Zato 22. julija zaznamujemo svetovni dan možganov, v Sloveniji pa jim pod okriljem Sinapse, Slovenskega društva za nevroznanost, v okviru tedna možganov posvetimo tudi sredo v tretjem tednu marca.

Letos so v ospredju strahovi sodobnega sveta ter pomembnost dostopa do zdravstvene pomoči za vse pretrese, vidne in nevidne, prirojene ali pridobljene, s katerimi shaja naše ljubo 'osrednje živčevje, ki leži v lobanjski votlini' (SSKJ2).

V prenasičenem svetu udarnih, nasprotnih, konstantno instantnih informacij in perečih dogodkov je smiselno paziti, da se nam dodatno ne kisajo možgani. Z njimi vsakodnevno usmerjamo pozornost, nadzorujemo gibanje, se sporazumevamo in tudi učimo, pomnimo, uravnavamo čustva, sprejemamo odločitve ter rešujemo probleme.

Beseda možgani v slovarjih na portalu Fran.

Zato ni čudno, da jih po drugem pomenu te besede v SSKJ2 razumemo kot 'središče [človekovega] razumskega in zavestnega življenja'; zmožnost ali nezmožnost sebe in drugih za opravljanje teh stvari pa pogosto obarvamo z merili, ki jih nočemo izkusiti na lastni koži, niti jih nujno ne poznamo dovolj dobro, da bi vedeli, od kod prihajajo in zakaj ostajajo v naši zavesti.

Zato včasih plavam v tihi resnici, ko se s svojimi možgani sprehajam naokoli in srečujem možgane drugih: ali lahko ali ne, imajo prav. Z odločitvami zase, za zdravje možganov, pa kljub temu krmarimo naprej.

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: Anja Zupan.