Na borzo prihajata prva slovenska sklada ETF

V Delu je bil 19. junija objavljen članek z zgornjim naslovom. Na ATVP pojasnjujemo, da ATVP ni odločala le o dovoljenju za dva produkta, temveč hkrati tudi o ustanovitvi nove družbe za upravljanje, ki bo upravljala oba sklada ETF, ter o soglasjih za člana uprave te družbe in za njene lastnike. Potek in čas trajanja postopka sta najbolj odvisna od obsega in kakovosti vloge ter odzivnosti vložnika. Dovoljenje je lahko izdano šele, ko vložnik izkaže izpolnjevanje vseh potrebnih pogojev, ki jih v konkretnem primeru nalaga evropska zakonodaja, ki ureja upravljanje in poslovanje skladov UCITS.

Anka Čadež, direktorica ATVP