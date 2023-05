Na cesti Bled-Bohinj voznik trčil v medveda

Na cesti Bled–Bohinj je v ponedeljek nekaj po 22. uri voznik avtomobila trčil v medveda, ki je zaradi trka poginil, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot so zapisali na strani Facebook PGD Bohinjska Bistrica, se je nesreča zgodila v bližini naselja Nomenj.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, ki so poskrbele za odvoz poginule živali.

Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so požarno in prometno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter nudili pomoč policiji in lovcem Lovske družine Nomenj-Gorjuše pri razsvetljavi kraja dogodka, so še navedli v omenjenem gasilskem društvu.

Na avtomobilu je po podatkih policije nastala večja materialna škoda.