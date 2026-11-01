Na Hrvaškem ustvarimo petino prihodkov

Slovensko in hrvaško gradbeništvo sta v zadnjem desetletju prestala zahtevno tranzicijo. Številna nekdaj velika gradbena podjetja so propadla, na trgu pa so se uveljavili novi gradbinci, ki so v razmeroma kratkem času pridobili reference za najzahtevnejše projekte. Podjetja v domačem lastništvu zdaj tekmujejo tudi z največjimi mednarodnimi gradbenimi skupinami. Med njimi je Kolektor Construction, ki se je iz zahodne Slovenije razširil na celoten slovenski trg, vse pomembnejši del poslovanja pa zanj predstavlja tudi Hrvaška. Tam ustvari približno petino prihodkov. S Kristjanom Mugerlijem, direktorjem družbe Kolektor CPG, smo se pogovarjali o poslovnih načrtih skupine, infrastrukturnih naložbah v obeh državah in spremembah, ki se dogajajo v gradbeni panogi.

Kako velik bi bil Kolektor Construction, če bi Slovenijo in Hrvaško obravnavali kot enoten trg?

Skupina Kolektor Construction – torej Kolektor Koling in Kolektor CPG – na leto ustvari približno pol milijarde evrov prihodkov, to nas že štiri ali pet let v obeh državah uvršča v sam vrh.

Gradbeništvo je ciklična panoga. Ko dosežete takšen obseg poslovanja, ali je nadaljnja rast prihodkov sploh še glavni cilj?

Kolektor Construction si je pri projektu drugega tira pridobil vrhunske reference tudi pri premostitvenih objektih. Foto Leon Vidic

Rast prihodkov in tržnega deleža je pomembna, vendar moramo poslovne rezultate vedno razumeti v kontekstu nihanj v gradbeništvu. Pri nas so ta v zadnjih letih manj izrazita, krivulja prihodkov se je precej izravnala. V preteklih letih je na naše izide močno vplival projekt drugega tira Divača–Koper, ki je bil naš največji projekt. Njegov prispevek je bil zlasti v letih 2023 in 2024, pa tudi še v letu 2025, precejšen.

Kako velik je bil ta vpliv?

V letih 2023 in 2024 je šlo za približno 150 do 200 milijonov evrov, del prihodkov od projekta pa smo ustvarili tudi v letu 2025. V prihodnjih dveh ali treh letih ne pričakujem projekta primerljive velikosti, ki bi tako močno vplival na letno realizacijo. Imamo pa več manjših projektov, zato pričakujem, da bodo prihodki ostali približno na ravni, ki smo jo predvideli v poslovnih načrtih. V prihodnje bomo morali več pozornosti nameniti produktivnosti in organizaciji dela. Če lahko pri pol milijarde evrov prihodkov ustvarimo za kakšno odstotno točko večji dobiček ali nekoliko povečamo dodano vrednost na zaposlenega, je to pomemben napredek.

Se pravi, da imate zmogljivosti za prihodnjih nekaj let že precej zapolnjene?

Podpisanih imamo veliko pogodb in zmogljivosti so dobro zasedene. Še vedno pa moramo usklajevati obdobja največje aktivnosti na gradbiščih in določati prednostne naloge. Pomembno je, da imamo delo razpršeno med različne dejavnosti. Ukvarjamo se s proizvodnjo osnovnih materialov, asfalta in betona, asfalterskimi deli, gradnjo predorov in objektov, izdelavo prefabriciranih elementov ter vzdrževanjem cest. Tudi pri visokih gradnjah smo dobro zasedeni. Nimamo enega segmenta, v katerem bi nam drastično primanjkovalo dela, medtem ko bi ga bilo v drugem preveč. Pred dvema ali tremi leti je bilo drugače.

Za direktorja je zelo pomembno, da je veliko na gradbiščih in ima stik z vodji in delovodji.

Kje so bila takrat največja neravnovesja?

Imeli smo veliko dela pri gradnji predorov, manj pa pri asfalterskih delih. Zdaj se je stanje uravnotežilo, k temu pa je pripomogel tudi bolj premišljen nastop na trgu. Takšna razpršenost je za dolgoročni razvoj podjetja bistveno boljša.

Kolektor Construction je v Sloveniji dobro poznan, na Hrvaškem manj. Katere projekte izvajate tam?

Na Hrvaškem sodelujemo pri več infrastrukturnih projektih, predvsem v okviru avtocestnega programa. Med njimi je obvoznica Novi Vinodolski, sklenili smo pogodbo za gradnjo 12,5 kilometra dolgega odseka avtoceste A7 med Jadranovim in Selcami. Ta del Hrvaške nas posebej zanima, saj smo si tam že ustvarili poslovno bazo in v bližini registrirali podružnico. Na Reki smo uspešno končali več projektov. Med njimi so terminal za Maersk, dostopna cesta iz Škurinj do obale in reškega pristanišča ter povezava terminala Brajdica. Končali smo tudi dve večji aglomeraciji na območju Kvarnerja.

Kaj pa Zagreb in njegova okolica?

Dejavni smo tudi v Zagrebu, med drugim pri obnovi trgovskega središča King Cross. Podpisano imamo pogodbo za gradnjo predora Kašina, vendar še čakamo na uvedbo v delo. Izvajamo oziroma pripravljamo tudi druge infrastrukturne projekte. Na Hrvaškem ustvarimo približno 20 odstotkov prihodkov skupine.

To pomeni približno 100 milijonov evrov na leto?

Približno toliko. Posamezna leta se razlikujejo glede na dinamiko projektov, vendar so takšni prihodki predvideni tudi v naši strategiji. Hrvaška je za slovenska podjetja zanimiv trg, saj so naši pristopi in poslovna miselnost precej podobni. Poleg tega ima Hrvaška pred seboj verjetno več velikih infrastrukturnih projektov kot Slovenija. Računamo, da si bomo z uspešno izvedenimi projekti odprli vrata tudi do novih poslov. Menim, da smo na razpisih konkurenčni.

»Na Hrvaškem sodelujemo pri več infrastrukturnih projektih, predvsem v okviru avtocestnega programa.«

Pri drugem tiru ste pridobili veliko referenc, usposobili kader in okrepili organizacijo. Ali lahko danes kot skupina samostojno konkurirate na vseh večjih razpisih v Sloveniji in na Hrvaškem?

Pri primerljivih infrastrukturnih projektih v regiji tujih partnerjev ne potrebujemo več nujno. Zbrali smo dovolj znanja in izkušenj, da lahko na večini razpisov nastopamo samostojno. Ne še povsod, vendar smo na dobri poti. Drugo vprašanje je poslovno tveganje. Če je projekt zelo velik in pri njem sodeluje samo eno podjetje, je to lahko dvorezni meč. Če vse poteka po načrtih, je takšna ureditev odlična, vendar gradbeni projekti niso vedno preprosti. Pojavijo se lahko resne težave in takrat je bolje, da tveganja prevzame konzorcij več partnerjev.

Če pa projekt prinese dober zaslužek, si ga razdelijo vsi sodelujoči ...

Seveda. Smo gospodarska družba, zato je ustvarjanje dobička eden naših temeljnih ciljev. Pri poslovnih odločitvah moramo upoštevati tako priložnosti kot tveganja.

V javnosti pogosto slišimo, da je Hrvaška za podjetja prijaznejše okolje, tudi z davčnega vidika. Ali to občutite? Kako se vodenje gradbenega projekta razlikuje med Slovenijo in Hrvaško?

Kolektor Construction štipendira mlade inženirje in skrbi, da dobijo najnovejše inženirsko znanje.

Pri samem izvajanju del ni bistvenih razlik. Podobni so organizacija dela, število ljudi, branje načrtov in tehnični pristopi. Kot slovensko podjetje smo morda deležni nekaj več medijske pozornosti, vendar se pri projektih v obeh državah držimo enakih načel. Pogodbe obravnavamo enako skrbno, pripravljamo zahtevke in se zavzemamo za uspešno izvedbo projekta. Cilj je, da so na koncu zadovoljni vsi udeleženci: naročnik za dogovorjeno ceno dobi ustrezen objekt, izvajalec pa delo opravi v skladu s pogodbo, v dogovorjenem roku in z načrtovanim poslovnim izidom. Pot do cilja ni vedno preprosta. Pogosto zahteva usklajevanje, dokazovanje in reševanje ovir, vendar pri tehnično-pravnem in inženirskem pristopu med državama ne vidim velikih razlik.

Pred časom ste omenili, da se standardi v eni in drugi državi nekoliko razlikujejo. Nekateri to povezujejo tudi z nižjimi cenami gradbenih del na Hrvaškem. Kaj ste imeli v mislih?

Morda sem bil takrat napačno razumljen ali pa je bila izjava vzeta iz konteksta. Naj navedem primer. Za približno enak obseg del imamo v Sloveniji lahko predračun, dolg 2000 strani, na Hrvaškem pa 200 strani. To lahko pomeni, da so popisi del v Sloveniji razčlenjeni na več podrobnosti, medtem ko so na Hrvaškem postavke bolj splošne. Ali so razlogi še drugje, težko sklepam. Toda končni stroški so primerljivi: kilometer ceste stane približno enako, prav tako viadukti na kvadratni meter in predori na dolžinski meter, če upoštevamo primerljive pogoje gradnje.

Pri predorih je seveda veliko odvisno od geoloških razmer, saj ni vseeno, ali kopljemo v trdni skali ali manj stabilnem materialu. Vendar pri primerljivih projektih bistvenih cenovnih razlik ne opažamo. Obstajajo pa tehnične posebnosti in zahteve, ki so v Sloveniji predpisane, na Hrvaškem pa niso nujno enake. V nekaterih primerih so slovenski postopki zelo podrobni, kar vpliva na čas in stroške. Toda če stroka določi standarde, na primer pri hidroizolacijah, jih moramo upoštevati in dela izvesti v skladu s predpisanimi tehničnimi specifikacijami.

Zbrali smo dovolj znanja in izkušenj, da lahko na večini razpisov nastopamo samostojno. Ne še povsod, vendar smo na dobri poti.

Gradbena aktivnost je v obeh državah še vedno visoka, vendar se obdobje izvajanja projektov iz načrtov za okrevanje in odpornost izteka. V Sloveniji so pred nami tudi lokalne volitve. Pričakujete zmanjšanje aktivnosti?

Kratkoročno večjih odstopanj ne pričakujem. V obeh državah imamo podpisane pogodbe za pomembne infrastrukturne projekte. Med njimi so drugi tir železniške proge Divača–Koper, sanacija predora Karavanke, tretja razvojna os in dva odseka avtoceste Reka–Žuta Lokva na Hrvaškem. Dolgoročno bo veliko odvisno od razmer na trgu in naše uspešnosti pri pridobivanju novih poslov. V Sloveniji bo verjetno manj zelo velikih infrastrukturnih projektov, kakršen je bil drugi tir. Načrtuje se tudi vzporedni tir, vendar za zdaj ne vidim veliko drugih železniških projektov primerljivega obsega, ki bi bili že dovolj konkretno pripravljeni za izvedbo. Na Hrvaškem so nekateri veliki projekti bližje realizaciji. Med njimi sta železniška proga med Reko in Karlovcem ter avtocestna povezava proti Žuti Lokvi. To so projekti velikega finančnega obsega.

Se pravi, da bo na Hrvaškem za gradbince več dela kot v Sloveniji?

Na Hrvaškem bo gotovo več infrastrukturnih projektov, vendar ni nujno, da bodo vsi potekali po načrtih in v predvidenih rokih. Zanimata nas oba trga, čas pa bo pokazal, kje bo več poslovnih priložnosti.

Za izvedbo vseh teh projektov potrebujete ljudi in tehnologijo. Se mladi v Sloveniji in na Hrvaškem še odločajo za gradbene poklice in študij gradbeništva?

Trendi vpisa na fakultetne programe gradbeništva in sorodnih strok so presenetljivo pozitivni, kar nas veseli. Redno ponujamo štipendije in študentom omogočamo, da se med počitnicami spoznajo s poklicem tako v podpornih službah kot na gradbiščih. Imamo nekaj zelo obetavnih mladih inženirjev, zato verjamem, da si ustvarjamo dobro kadrovsko osnovo za prihodnost. Ko je pred približno petimi leti stekla gradnja drugega tira, sem upal, da bodo veliki infrastrukturni projekti pritegnili mlajše generacije. Želel sem si, da bi mladi videli, da se tako zahtevni projekti ne dogajajo samo na televizijskih dokumentarnih kanalih, temveč jih je mogoče izvajati tudi v Sloveniji. Potrdilo se je, da je bil ta razmislek pravilen. Mladi inženirji so v teh projektih prepoznali priložnost za strokovni razvoj. Če se bo trend nadaljeval, bomo imeli na voljo precej domačega znanja. Vendar zaradi demografskih sprememb to ne bo dovolj. Še naprej bomo potrebovali tuje delavce, tako inženirje kot operativni kader. V slovenskem gradbeništvu je zaposlenih 60.000 do 70.000 ljudi, kar pomeni približno sedem do osem odstotkov vseh zaposlenih. Za delovno silo se bomo morali potegovati skupaj z drugimi panogami in jo iskati tudi v tujini.

Slovenija je znanje predorogradnje izgubila, projekt drugega tira pa ga je obudil in nadgradil. Foto Jože Suhadolnik

V Kolektorju zaposlujete tudi delavce iz Uzbekistana. Kako se obnesejo?

Imamo kar nekaj delavcev iz Uzbekistana in v prihodnosti se bomo znova udeležili kariernega sejma v tej državi. Zaposlujemo tudi ljudi iz drugih azijskih držav, med njimi vse več Indijcev. Pri njih je sporazumevanje pogosto lažje, saj številni govorijo angleško. Pri delavcih, ki govorijo uzbeško oziroma rusko, je jezikovna ovira večja, ker na gradbiščih nimamo vedno rusko govorečih delovodij. Kulturne razlike so precejšnje, zato se jim moramo prilagoditi. Toda podobne izzive so že prestala gradbena podjetja v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji in Italiji. Tudi mi se bomo morali naučiti delati z ljudmi iz različnih okolij. Del delovne sile bo še naprej prihajal iz držav nekdanje Jugoslavije in naše širše regije, vendar se na nekdanji bazen delavcev iz bližnjih držav ne moremo več zanašati tako kot pred desetletji. Podobne spremembe že vidimo v turizmu in prevozništvu.

Veliki infrastrukturni projekti so vas prisilili tudi v posodobitev opreme in tehnologije. Ste zadovoljni z napredkom?

Ker so veliki projekti prišli razmeroma hitro, se sprva nismo mogli toliko posvetiti sistematičnemu razvoju in dolgoročnemu načrtovanju, kot bi si želeli. Pogosto je bilo treba ukrepati takoj in se učiti tudi iz napak. Zdaj, ko se poslovanje nekoliko konsolidira, imamo več časa za analizo. Pregledujemo, kaj bi lahko naredili drugače, kje smo se česa naučili in katere rešitve je smiselno razvijati naprej. Pomemben napredek je predvsem pri uporabi novih materialov. Nekaj novosti nam je uspelo prenesti tudi na trg. Pri gradbeni opremi pa spremembe niso tako velike, kot si morda želimo. Vse pogosteje uporabljamo umetno inteligenco in satelitsko vodene stroje, vendar ti še zdaleč niso tako samostojni, kot se včasih prikazuje. Precej je odvisno od velikosti in zahtevnosti projekta. Nekaj drugega je gradnja sto kilometrov avtoceste na razmeroma ravnem terenu, nekaj povsem drugega pa delo v Sloveniji, kjer se na kratki razdalji izmenjujejo predori, viadukti, različne geološke razmere in zahtevni tereni. Prav zaradi pomanjkanja kadra in težav pri organizaciji dela bomo morali v prihodnje več vlagati v robotizacijo, avtomatizacijo kamnolomov in gradbišč ter morda tudi v samovozeča vozila. Te rešitve so še v zgodnji fazi razvoja, vendar menim, da jih bomo potrebovali prej, kot si danes predstavljamo. Če pričakujemo, da bodo pomembnejši del gradbeništva čez 20 let, bomo z njimi morda soočeni že čez desetletje.

Kako lahko umetna inteligenca pomaga pri gradnji viadukta ali predora? Gre vendarle za zelo fizično delo.

Inženirju lahko pomaga pri številnih korakih, ki jih je moral prej opraviti ročno. Pri načrtovanju in organizaciji dela lahko na primer hitreje pripravi različne možnosti, preveri predpostavke ali sestavi načrt dejavnosti za prihodnji teden. Več ko ima na voljo kakovostnih podatkov in jasno opredeljenih omejitev, uporabnejši so lahko rezultati. Tudi na gradbiščih že uporabljamo takšna orodja za pomoč pri organizaciji dela. Vendar moramo vedeti, da morajo projekte še vedno potrditi odgovorni projektanti, ki zanje nosijo osebno odgovornost. Umetna inteligenca te odgovornosti ne more prevzeti. Poleg tega mora inženir ohraniti prostorsko predstavo in razumevanje tega, kar se dogaja na terenu. Tudi brez računalnika bi moral znati vsaj okvirno prikazati, kaj bo treba izvesti v prihodnjih dneh ali tednih. Če se preveč zanaša na digitalna orodja, lahko izgubi neposreden občutek za projekt in začne nekritično sprejemati predloge UI. Zato zagovarjam premišljeno uporabo tehnologije. Dobro je, da imamo na voljo nove pripomočke, vendar moramo njihove rezultate preverjati in jih presojati z lastnim znanjem. Včasih srečamo ljudi, ki imajo vse urejeno na računalniku, vendar nimajo dovolj stika z realnostjo na terenu. Takšen pristop v gradbeništvu ni dovolj. Rad vidim, da so inženirji navzoči na gradbišču, da poznajo razmere in razumejo, kako objekt dejansko nastaja.

Koliko časa vam kot direktorju še uspe nameniti delu na terenu?

Ker sem veliko na poti, lahko že med vožnjo opazujem naša gradbišča in dobim prve informacije o poteku del. Še pomembneje pa je, da si vzamem čas za obisk bolj oddaljenih gradbišč, kjer se lahko v miru pogovorim z vodji in delovodji ter iz prve roke izvem, kako napredujejo gradnja viadukta, izkop predora in druga dela. Direktorji imamo vse več drugih obveznosti, tudi administrativnih, zato je neposrednega stika z gradbišči včasih premalo. Toda ta stik je nujen. Le tako lahko ohranimo realen vpogled v dogajanje, razumemo težave ljudi na terenu in sprejemamo odločitve, ki temeljijo na dejanskih razmerah.