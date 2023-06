Na Kitajskem zgradili prvo ladjo s 5G omrežjem

Kitajska je pred dnevi v Šanghaju končala izgradnjo prve domače ladje za križarjenje, ki je opremljena z omrežjem pete generacije (5G). Ladja, ki nosi ime Čarobno mesto Adora oz. v mandarinščini Mo Du, bo testni plovbi po morju opravila julija in avgusta, prve potnike pa bo na krovu sprejela konec leta.

Ladja s 14 palubami, ki sta jo zgradili kitajski podjetji, je dolga 323,6 metra in lahko gosti 5246 potnikov. Pokrita je z napredno brezžično komunikacijsko tehnologijo, ki naj bi potnikom zagotovila neprekinjeno omrežno izkušnjo prek standarda Wi-Fi 6 in 5G.

Čarobno mesto Adora bo križarila med Šanghajem in sosednjimi državami in regijami, kot sta Japonska in jugovzhodna Azija, je poročala španska tiskovna agencija EFE.

Kitajska se s tem uvršča med pet držav na svetu, ki so sposobne zgraditi velike ladje za križarjenje, pred njo so le Nemčija, Francija, Italija in Japonska.

Ladjedelništvo v drugem največjem gospodarstvu na svetu raste že nekaj časa. Od lanskega avgusta je v gradnji tudi druga največja kitajska ladja.