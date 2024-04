Na lendavski osnovni šoli uvedli previdnostne varnostne ukrepe

Na Dvojezični osnovni šoli Lendava I so po dogajanju v zadnjih dneh uvedli več varnostnih ukrepov. Kot so danes sporočili z občine Lendava, bo pred glavnim vhodom šole varnostnik, vrata pa bodo ves čas zaprta, razen za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa. Po poročanju Vestnika je eden od učencev v četrtek v šolo prinesel pištolo brez nabojev.

Kot dodaja spletni portal, je bilo vodstvo šole v četrtek obveščeno, da ima eden od učencev strelno orožje. Učenca so umaknili iz učilnice, orožje je predal šolski svetovalni delavki, ravnateljica pa je poklicala policijo in obvestila pristojno ministrstvo. Policija je nato ugotovila, da gre za pištolo brez nabojnika in nabojev, dodaja Vestnik.

Občina Lendava je zato sprejela varnostne ukrepe. Kot so še zapisali v današnjem sporočilu za javnost, bo varnostnik skrbel za varnost in izvajal ukrepe po potrebi. Starše prosijo, da aktivno spremljajo dogajanje in morebitna tveganja ter jih sporočijo pristojnim organom.

»Ukrepi so izključno preventivne narave in so namenjeni zagotavljanju skupne varnosti,« so dodali na lendavski občini.