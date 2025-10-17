Na milijone kosti v breznih in rovih priča o množičnih morijah

Gospa Manica Perdan Ocepek je 30. avgusta opisala nekaj njej znanih medvojnih tragičnih usod, s katerimi tudi jaz iskreno sočustvujem. Jih je pa še mnogo več, vojnih in povojnih, sto tisoč in več, ki prav tako zaslužijo prepoznavnost, pokop in spomin.

V deželici pod Triglavom je na milijone človeških kosti v breznih, rudniških rovih in jaških, tankovskih jarkih, v skrivnih gmajnah za vasmi, ki pričajo o množičnih morijah.

Moškim in ženskam, starcem in otrokom, nosečnicam je nova oblast pretrgala življenjske niti. Za več kot deset Srebrenic gre. In če v Srebrenici identificirajo sleherno kost in jo dostojno pokopljejo, so pri nas izkopani posmrtni ostanki umorjenih naloženi v vrečah, vreče pa samevajo na robu komunalnih deponij. Nezaslišano!

Žrtev je žrtev, pa naj so ji vzeli življenje nacisti, škvadristi, komunisti, hortyjevci, ustaši ali kakšni drugi fašisti. Tudi protikomunistični borci so se kdaj spozabili, čeprav jim je bilo naročeno, naj se ne spuščajo v boj z gverilo, razen če so napadeni.

Dr. Andrej Mihevc zgoščeno uči: »Ne pokopati človeka pomeni ne spoštovati človeškega življenja!«

Revolucionarji so za legitimnost svojega boja potrebovali sovražnika. Zato so že med vojno pobijali nedolžne ljudi. Veliko žensk, tudi mladoletnih. Potem so domači fantje začeli stražiti vasi. Vsaj na Notranjskem ni bilo težko priti do orožja, saj so ga odvrgli vojaki na Rupnikovi liniji.

Znan je dokument, kjer Kardelj zahteva, da je treba pobiti duhovnike, verne izobražence, sinove trdnih kmetov … Pa dokument, kjer isti po vojni sporoča Kidriču, naj pohiti s čiščenjem, saj da Tito na jesen načrtuje pomilostitve.

Si je pa že v poslanici za leto 1942 Kocbek upal zapisati: »Mi vemo, da so komunisti zaradi svojega relativističnega nazora v stalni skušnjavi izigravanja nekomunistov, vemo tudi, da je med njimi dosti slabih ljudi, ki zavestno enačijo OF s Partijo. /…/ Mi moramo iskreno sodelovati, da pa bomo na temelju iskrenosti izigrani, ne bo naša škoda, ampak škoda tistega, ki nas bo izigral.« Kocbekovo poslanico navaja v knjigi Aleš Stanovnik in njegov čas Janez Stanovnik in jo komentira: »Vizionarsko – toda nepolitično!«

Dr. Cene Logar, glavni organizator revolucije med Dobrovo in Šentjoštom ter Polhovim Gradcem in Horjulom, doktor filozofije s Sorbone, marksist, stalinist: »Osnovni mehanizem Golega otoka je v naši družbi v prikriti obliki ostal do današnjih dni. Kjer ima oblast v rokah le ena stranka, ima dejansko oblast njena policija. Policijska država. Totalitarizem.«

Tudi moja stara mama je izgubila edinega sina, mladega, vedrega, dobrodelnega, izobraženega fanta, ki ni nikoli prijel za orožje. Nikoli ni preklinjala storilcev. Le enkrat, ko so se odrasli pogovarjali o tem, sem skozi priprta vrata slišal: »To so storili divjaki.«

Pobijanje! Predelati bo treba to travmo. Kocbek piše: »Gre torej za javno priznanje krivde, ki se tiče nas vseh. Tako dolgo se ne bomo znebili preganjavice in more, dokler javno ne priznamo svoje krivde, svoje velike krivde. Brez tega dejanja Slovenci ne bomo nikoli stopili v čisto in jasno ozračje prihodnosti.«

***

Peter Zidar, Logatec.

