Na območju Kalške gore rešili zaplezanega planinca

Na območju Kalške gore v občini Preddvor se je v petek popoldne zaplezal planinec, ki je obtičal na ozki skalni polici. Rešili so ga gorski reševalci, ki so se s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v njegovo bližino. Reševanje s helikopterjem je bilo zelo zahtevno zaradi močnega vetra, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Pomagali so mu reševalci Gorske reševalne službe Kranj, združena ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči in Gorske reševalne zveze Slovenije na Brniku ter posadka s helikopterjem. Gorski reševalci so se do planinca na skalni polici spustili po pobočju in ga s pomočjo varovanja z vrvmi rešili iz težkega položaja. Na grebenu so ga z jeklenico dvignili do helikopterja in ga nepoškodovanega prepeljali v dolino.