Na pot z informacijami in strpnostjo

Navade voznikov so se v tem desetletju pričele konkretno spreminjati: marsikdo, če ne večina voznic in voznikov, sedaj pred odhodom na pot preveri stanje prometa na Googlovih zemljevidih, spletni strani oziroma aplikaciji Promet ali v raznih skupinah na družbenih omrežjih, katerih imena se nanašajo na policijske kontrole ali stanje na cestah. Preverjanje situacije vnaprej lahko prihrani čakanje v zastojih, ki se izdatno podaljšajo v poletnih mesecih, ko se gneči pridruži še vročina.

»Mobilnostne navade so se spremenile, ker se vsakdo skuša prilagajati, da bo čim manj časa stal,« je v pogovoru za Delo spremembe v vozniških navadah na slovenskih cestah pojasnil Erik Logar, vodja področja varne mobilnosti pri AMZS. Logar ponavlja tudi že slišano trditev, da bo prometa vse več in da bo rešitev potrebno najti tudi za tranzitni promet.