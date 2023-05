Na slovenskih avtocestah večkilometrski zastoji

Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred razcepom Nanos proti Kopru zaprta vozni in prehitevalni pas, zastoj je trenutno dolg štiri kilometre. Na primorski avtocesti je gneča še vedno od razcepa Kozarje proti Kopru in na gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Zastoj od Šentilja proti Mariboru se je podaljšal na 10 kilometrov.

Na štajerski avtocesti je 10-kilometrski zastoj iz smeri Šentilja proti Mariboru pred razcepom Dragučova ter med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, kjer je kolona dolga pet kilometrov. Zastoj je tudi na regionalni cesti Fram-Slovenska Bistrica, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste,

Na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji kolona dolga štiri kilometre. Na gorenjski avtocesti pa je pred delovnima zaporama pred Jesenicami vzhod ter med Jesenicami vzhod in Lescami proti Ljubljani zastoj dolg poldrugi kilometer.

Na primorski avtocesti je promet upočasnjen iz smeri Ljubljane proti Kopru, in sicer od razcepa Kozarje do Brezovice ter med Brezovico in Vrhniko pred Logom, prav tako je zastoj, kot omenjeno, zaradi nesreče pred razcepom Nanos.