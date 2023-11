Nad Toskano novo neurje, tisoči brez elektrike

Po silovitem neurju v zadnjih dneh, ki je glede na nove podatke terjalo sedem življenj, iz Toskane danes znova poročajo o obilnem deževju in nevihtah. Več kot 16.000 gospodinjstev je brez elektrike, 1200 ljudi so z območja v bližini Firenc preventivno evakuirali, je danes sporočil predsednik te italijanske dežele Eugenio Giani.

Novo neurje je prizadelo zlasti pokrajini Prato in Pistoia. Reka Bisenzio in več manjših vodotokov je prestopilo bregove in poplavilo celotne kraje. Na območjih, kjer se je voda po nedavnih poplavah že umaknila, medtem nadaljujejo čiščenje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

O vnovičnih vremenskih nevšečnostih poročajo tudi iz več drugih dežel na severu in v osrednjem delu Italije. Močno je deževalo v Benečiji, Lombardiji, Emilii-Romagni in Liguriji. Med turisti priljubljeno obalno območje Cinque Terre so zalivali visoki valovi, v Benetkah so znova sprožili sistem pregrad za zaščito pred poplavami Mose.

Nove padavine vsaj v Toskani pričakujejo tudi danes.

Val slabega vremena, ki ga je s sabo prineslo neurje Ciaran, je sicer v zadnjih dneh prizadelo velik del zahodne Evrope.