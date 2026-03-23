Najbolj tesen izid, Janez Janša napoveduje ponovno štetje

V štabu Gibanja Svoboda je sicer med sogovorniki vladala velika negotovost, kako bo potekalo sestavljanje koalicije. Iz pogovorov izključujejo SDS, neuradno nekateri ne pričakujejo niti, da bi našli skupni jezik z NSi, ki se je »v kampanji močno postavila na stran SDS«, nam je dejal eden od visokih predstavnikov stranke.

»Tesen izid pomeni, da nas čakajo v naslednjih dneh in tednih težki pogovori med strankami, ker si namreč nihče ne želi šibke koalicije. Ampak veliko dela nas čaka v Sloveniji, sploh glede na neugodne zunanje razmere, na kar se moramo odzivati hitro in odločno, zato potrebujemo močno koalicijo,« je komentiral podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič.

Kaj bodo naslednji koraki? »Nismo se še pogovarjali. Verjamem, da se bomo jutri zjutraj usedli in se dogovorili. Ves čas pa smo govorili, da smo se pripravljeni pogovarjati z vsemi, razen s SDS pod vodstvom gospoda Janše.« Golob naj bi že danes povabil vse na kavo, ključne programske točke naj bi bili mladi in stanovanja, gospodarstvo in digitalizacija s poudarkom na zdravstvu.