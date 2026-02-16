  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Najboljši logistični delavec je umetna inteligenca

    Umetna inteligenca omogoča obdelavo ogromnih količin podatkov in spreminja logistiko iz reaktivne panoge v proaktivno.
    Za velike fascikle papirja v sodobni logistiki ni več prostora. FOTO: Mavric Pivk
    Galerija
    Za velike fascikle papirja v sodobni logistiki ni več prostora. FOTO: Mavric Pivk
    Miran Varga
    16. 2. 2026 | 05:00
    7:08
    A+A-

    Digitalizacija v logistiki ni več le prihodnost, temveč nujna realnost za preživetje na globalnem trgu. Tradicionalna logistika se je dolgo zanašala na ročne procese, papirno dokumentacijo in človeško intuicijo. Digitalizacija prinaša popolno preglednost, kjer vsak udeleženec v verigi v realnem času ve, kje je blago. Vloga umetne inteligence v sodobni logistiki je očitna – deluje kot možgani digitalne logistike. Njeni glavni prednosti sta sposobnost prepoznavanja vzorcev, ki so človeškemu očesu nevidni, in predvidevanje dogodkov, še preden se zgodijo.

    Predstavljajte si skladišče, v katerem se roboti hitro premikajo po hodnikih in z izjemno natančnostjo polnijo police, ali pa dostavno pot, optimizirano v realnem času, da se voznik izogne prometu in zagotovi, da vaš paket prispe pravočasno. To niso prizori iz futurističnega filma, ampak realnost, ki jo že danes omogoča umetna inteligenca (UI). Neučinkovitosti na področju logistike bodo kmalu stvar preteklosti, saj smo priča izjemni tehnološko gnani preobrazbi, ki jo omogoča predvsem UI.

    Umetna inteligenca v bistvu pomeni simulacijo človeške inteligence v strojih in sistemih, ki so programirani, da razmišljajo in se učijo kot ljudje. Ti inteligentni sistemi lahko opravljajo naloge, ki običajno zahtevajo človeško inteligenco, kot so vizualno zaznavanje, prepoznavanje govora, sprejemanje odločitev in prevajanje jezikov. V kontekstu logistike umetna inteligenca obsega vrsto tehnologij, vključno s strojnim učenjem, robotiko in analizo podatkov, ki skupaj izboljšujejo in racionalizirajo poslovanje podjetij, njihovih skladišč in logistike.

    Skladiščni vseved

    Umetna inteligenca že opravlja specifične, celo kritične naloge v logističnih centrih po vsem svetu. Poskrbi lahko za znatno izboljšanje procesov upravljanja zalog. Z izkoriščanjem algoritmov strojnega učenja lahko podjetja natančneje napovedujejo povpraševanje in tako zagotovijo, da imajo na zalogi pravo količino blaga ob pravem času – ob upoštevanju vremena, sezonske komponente, delno celo napove možnost pojavitve izrednih dogodkov. Ta sposobnost napovedovanja zmanjšuje tako presežke kot pomanjkanje zalog, kar vodi do manjših stroškov skladiščenja zalog in večjega zadovoljstva strank. Poleg tega lahko sistemi, ki jih poganja umetna inteligenca, avtomatizirajo dopolnjevanje zalog in samodejno naročajo nove, ko njihova raven pade pod določeno mejo – ob upoštevanju vseh parametrov (na primer sarže, datum poteka blaga in podobno). Tako UI zmanjšuje potrebo po ročnem nadzoru in zmanjšuje človeške napake.

    Pri upravljanju skladiščnega poslovanja ima UI še pomembnejšo vlogo, še posebej če jo spremljata uvedba robotike in avtomatizacije. Roboti, ki jih poganja, lahko opravljajo naloge, kot so komisioniranje, pakiranje in sortiranje artiklov, z večjo hitrostjo in natančnostjo kot človeški delavci. Skladiščni roboti so opremljeni s senzorji in kamerami, ki jim omogočajo učinkovito navigacijo po skladišču, izogibanje oviram in optimizacijo poti. Še več, sistemi računalniškega vida omogočajo robotom, da prepoznajo poškodbe na paketih ali napake pri sortiranju hitreje in natančneje kot ljudje.

    Umetna inteligenca pomaga tudi pri optimizaciji skladiščenja z analizo podatkov, da se določi najboljša umestitev artiklov glede na njihovo velikost, težo in pogostost povpraševanja. Namesto da bi podjetja zgolj reagirala na naročila, lahko na podlagi najrazličnejših podatkov predvidijo, koliko zalog bodo potrebovala na določeni lokaciji. To drastično zmanjšuje stroške skladiščenja in preprečuje pomanjkanje blaga. Poleg tega lahko predvidljivo vzdrževanje, ki ga poganja UI, predvidi okvare opreme, preden se zgodijo, kar zmanjša izpad delovanja in stroške vzdrževanja.

    Zanesljiva transport in dostava

    Transport in dostava sta ključna sestavna dela logistike, ki z rešitvami, obogatenimi z umetno inteligenco, dosežeta povsem novo raven delovanja. Umetna inteligenca v logističnih podjetjih izboljšuje optimizacijo poti prevoznih sredstev ter omogoča sledenje le-tem (in blagu) v realnem času. Njeni algoritmi lahko analizirajo prometne vzorce, vremenske razmere in omejitve dostave ter določijo najučinkovitejše poti za vozila, s čimer zmanjšajo porabo goriva in čas dostave.

    Avtonomna vozila in celo brezpilotni letalniki (beri: droni), ki jih poganja umetna inteligenca, prav tako postajajo vse bolj uporabni na področju dostave in obetajo nadaljnje poenostavitve dostavnih procesov – sprva na manjših območjih, sčasoma pa vse širše. Pot je jasna: logistika bo postajala vse bolj avtonomna. Pričakujemo lahko širšo uporabo avtonomnih tovornjakov na dolgih razdaljah in dostavnih dronov v urbanih središčih.

    Ko se s strankami »pogovarja« UI

    Rešitve umetne inteligence v logistiki spreminjajo tudi storitve za stranke. Klepetalni boti in virtualni asistenti, ki jih poganja umetna inteligenca, že obravnavajo različne poizvedbe strank in zagotavljajo takojšnje odgovore in rešitve za pogoste težave – ali pa zgolj prenos informacij. Ti sistemi uporabljajo obdelavo naravnega jezika, da razumejo in odgovorijo na poizvedbe strank, kar omogoča bolj osebno in učinkovito izkušnjo za stranke, ne glede na to, ali so se te na podjetje obrnile prek spletne strani, e-pošte ali klicnega centra.

    Poleg tega lahko umetna inteligenca analizira podatke strank, da predvidi in reši potencialne težave, še preden se poslabšajo, s čimer izboljša splošno zadovoljstvo strank. Proaktivno reševanje težav, kot sta opozarjanje strank na potencialne zamude pri dostavi in ponujanje alternativnih rešitev, je še ena pomembna prednost UI v storitvah za stranke pred preobremenjenim osebjem v logističnih centrih in skladiščih.

    Vpliv na celotno dobavno verigo

    Vključevanje umetne inteligence v logistiko torej povzroča izjemne spremembe v celotni dobavni verigi. Od avtomatizacije upravljanja zalog do optimizacije prevoznih poti in izboljšanja storitev za stranke – umetna inteligenca pri vsem tem izboljšuje učinkovitost, natančnost in prilagodljivost poslovanja.

    Podjetja v tej panogi jo že uporabljajo za natančnejše napovedovanje povpraševanja, zmanjšanje operativnih stroškov in zagotavljanje bolj osebne izkušnje za stranke – kar je pohvalno in zelo dobrodošlo.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Dubaj ga je naučil razmišljati vizionarsko

    Gostje ne potujejo zato, da zamenjajo kraj, temveč da zamenjajo občutek, pravi Mattej Valenčič, strokovnjak za butični turizem. Slovenija ima izjemen potencial.
    Melita Meršol 15. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Naslednja vlada bo morala razrešiti vse gordijske vozle

    Ob takšni zmedi obrambne, varnostne in zunanje politike bi bilo nujno področje odpornosti preseliti iz obrambnega resorja.
    15. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    umetna inteligencatehnologijaPosel &amp; denar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Naredimo Trg republike

    Vprašanje ni, ali si tak projekt lahko privoščimo, ampak ali si lahko privoščimo, da ga spet odložimo.
    16. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Digitalni časi

    Za vse državljane predvidoma prihodnje leto prihajajo elektronske denarnice za digitalno identiteto.
    Marko Kočevar 16. 2. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska

    Ali lahko Xi Jinping ukroti ognjenega konja?

    V sporočilu, s katerim je nagovoril državljane ob prihodu tradicionalnega novega leta, je kitajski predsednik samo enkrat omenil konja.
    Zorana Baković 16. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Neprofitna stanovanja

    Rušitve na Povšetovi zamaknile začetek gradnje

    Razpis za rušenje štirih stavb je propadel. Sosesko s 361 stanovanji bi morali dokončati do sredine leta 2028.
    Manja Pušnik 16. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    SQM je po proizvodnji litija vodilni v svetu

    Eno ključnih tveganj za SQM je nihajnost cen litija.
    16. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska

    Ali lahko Xi Jinping ukroti ognjenega konja?

    V sporočilu, s katerim je nagovoril državljane ob prihodu tradicionalnega novega leta, je kitajski predsednik samo enkrat omenil konja.
    Zorana Baković 16. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Neprofitna stanovanja

    Rušitve na Povšetovi zamaknile začetek gradnje

    Razpis za rušenje štirih stavb je propadel. Sosesko s 361 stanovanji bi morali dokončati do sredine leta 2028.
    Manja Pušnik 16. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    SQM je po proizvodnji litija vodilni v svetu

    Eno ključnih tveganj za SQM je nihajnost cen litija.
    16. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo