Najdeno letalsko bombo bodo verjetno nevtralizirali 10. marca

Bombo angleške izdelave iz časa druge svetovne vojne, ki so jo v ponedeljek našli na železniški postaji v Novi Gorici, bodo predvidoma nevtralizirali 10. marca. To se lahko še nekoliko zamakne, vse odvisno od tega, ali bodo ob preiskovanju terena, kjer potekajo gradbena dela, našli še kakšno neeksplodirano ubojno sredstvo.

Območje novogoriške železniške postaje je bilo namreč med drugo svetovno vojno večkrat bombardirano, nanj so menda odvrgli okrog 600 različnih bomb, je povedal vodja Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severne Primorske Aljaž Leban.

»Bomba je opremljena samo z zadnjim vžigalnikom, to pomeni, da je bombo odvrglo lovsko letalo in da ni šlo za masovno, pač pa za taktično bombardiranje,« je povedal Leban. Dodal je, da je vžigalnik v dobrem stanju, »v nasprotju z lani, ko so bili vžigalniki na izkopani bombi v neposredni bližini precej poškodovani.«

Tudi okoliščine tokratne najdbe se bistveno razlikujejo od lanskih. Tokrat so neeksplodirano bombo našli na območju, ki ga pred gradbenimi posegi pregleduje enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Na terenu je osem pirotehnikov, vsak dan pregledajo okoli 150 do 200 metrov terena v širini okoli 14 metrov, je povedal Leban. Na območju, kjer bodo zgradili podhod pod železniškimi tiri in je zato potrebno temeljenje, so pregled terena že opravili na nekoliko drugačen način.

»Lani so bombo izkopali gradbeni delavci in nismo imeli vpogleda v to, kaj se je z bombo predhodno dogajalo. Tokrat smo bombo po detekciji odkopali sami pirotehniki. Prvi del izkopa nam je pri tem pomagal bager, zadnji del pa smo izkopali ročno. V tem trenutku torej vemo, kaj se je z bombo dogajalo, zato je situacija popolnoma drugačna kot lani,« je dejal.

Tokrat so izkopali bombo angleške izdelave z oznako MC 500-lb, težko 226 kilogramov in napolnjeno s 96 kilogrami eksploziva. Ponovno so jo zasuli prav na mestu, kjer so jo tudi našli, na globino okrog dveh metrov, saj bi na njeno eksplozijo lahko vplivale tudi drugačne temperature ali vremenske razmere na površju.

Utečeni postopek

Podžupan Mestne občine Nova Gorica Marko Tribušon je povedal, da je ekipa za spremljanje dogajanja že utečena in da zaradi tega ne pričakujejo nobenih težav. Ob nevtralizaciji bo potrebna evakuacija bližnjih prebivalcev na slovenski in italijanski strani državne meje.

»Takoj ko smo bili seznanjeni z najdbo, smo komunicirali že po vseh ustaljenih postopkih in kanalih z italijansko stranjo. Komunikacija poteka nemoteno in na nivoju, ki je temu primeren,« je dejal Tribušon. Evakuacija bo morda potekala na nekoliko manjšem območju kot lani, saj je najdena bomba drugačna in v drugačnem stanju, vendar se bodo o tem še odločali na prihodnjih sestankih.

Kljub najdeni bombi pa bodo gradbena dela nemoteno potekala naprej, saj je zavarovana. Pirotehniki pa bodo morali pregledati še okoli 400 metrov območja tirov proti Solkanu. Tak način dela podpira tudi poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, ki je dodal še, da imajo nekatere občine zaradi znanih območij bombardiranja med svetovnimi vojnami v svojih občinskih aktih zapisan obvezen pirotehnični pregled pred začetkom gradbenih del.