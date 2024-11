Najmanjši in najpreprostejši, a hkrati najmogočnejši

Za dosego ciljev pariškega podnebnega sporazuma je preobrazba energetskega sektorja nujna, zato se je treba preusmeriti od fosilnih goriv k trajnostnim in okolju prijaznim virom energije.

Od možnosti, ki so danes na voljo, je vodik kot najbolj razširjen element v vesolju obetavna alternativa fosilnim gorivom, vendar ga ni v elementarni obliki, zato ga moramo pridobivati s hidrolizo ali iz metana. Vodik je vsestransko uporaben in pri njegovem zgorevanju se kot stranski produkt izloča le voda, kar je minimalen vpliv na okolje. Zeleni vodik, ki ga pridobivamo z obnovljivimi viri, kot sta sončna in vetrna energija, je še posebej obetaven, saj omogoča proizvodnjo brez emisij CO₂. Ocenjuje se, da bi 30-odstotni dodatek vodika k zemeljskemu plinu v plinskih turbinah zmanjšal emisije CO 2 za približno 11 odstotkov, medtem ko bi povečanje volumna na 50 odstotkov povzročilo dodatno zmanjšanje za 12 odstotkov. Zato ne preseneča, da so številna podjetja za proizvodnjo električne energije pripravljena sprejeti novo tehnologijo.

Ali to izvedljiva vizija? Za njeno uresničitev je treba doseči precejšnje premike in se spopasti z izzivi, kot sta varnost pri proizvodnji in transportu ter gradnja nove infrastrukture. Tesno se morata povezati energetski sektor in zavarovalništvo, ki mora oceniti nova tveganja in razviti prilagojene zavarovalniške rešitve za upravljanje teh tveganj. Pri GrECu menijo, da je to povsem uresničljiva vizija in da je med današnjimi možnostmi vodik obetavna alternativa fosilnim gorivom.

Nekatera podjetja, kot je največje avstrijsko podjetje za proizvodnjo in distribucijo energije Wien Energie, so že prepričana o njegovih prednostih in izvajajo projekte, pri katerih ga preizkušajo kot alternativni vir energije.

Avstrijsko podjetje Wien Energie je testiralo uporabo vodika v termoelektrarni Donaustadt. FOTO: Greco

Preobrazba termoelektrarne Donaustadt: ambiciozen načrt za trajnostno prihodnost Dunaj dokazuje, da zelena prihodnost ni le vizija, ampak že postaja resničnost – in termoelektrarna Donaustadt je odličen dokaz. Program nadomestitve zemeljskega plina v dunajski proizvodnji energije s podnebno nevtralnimi viri do leta 2040 dobiva konkretno podobo. Preobrazba termoelektrarne Donaustadt na Dunaju je jasen znak, da je trajnostna proizvodnja energije prihodnost. Z impresivnimi številkami, visokimi stopnjami učinkovitosti in inovativnimi tehnologijami je podjetje Wien Energie postavilo nove standarde v energetiki. V termoelektrarni Donaustadt so izpeljali projekt prestrukturiranja ene največjih plinskih turbin v Avstriji, kar bo omogočilo uvajanje vodika kot podnebno nevtralnega vira energije. Leta 2023 so uspešno opravili test komercialne uporabe vodika v plinsko-parni turbinski elektrarni. Najprej so morali predelati plinsko turbino, kar je omogočilo integracijo vodika in povečalo učinkovitost elektrarne za približno 23 megavatov. Z uporabo 15 odstotkov vodika v plinski mešanici bi lahko na leto prihranili 33.000 ton ogljikovega dioksida. Zelena revolucija je tako v dunajski termoelektrarni Donaustadt postala resničnost. Wien Energie dokazuje, da trajnostna proizvodnja energije ni le nujna, temveč tudi gospodarsko smiselna. Projekt presega običajna gradbena dela in simbolizira prehod k trajnostni energetski oskrbi.

Skupina GrECo je kot vodilni posrednik za sklepanje zavarovanj in svetovalec za oceno tveganj s svojim strokovnim znanjem tudi podjetju Wien Energie pomagala oceniti specifična tveganja, ki jih prinaša prehod na čistejše oblike energije.

Ključni so zeleni načini pridobivanja

S pomočjo sončne in vetrne energije je mogoče ustvariti vodik brez emisij CO 2 . FOTO: Depositphotos

Vodik je vsestranski nosilec energije, ki ima veliko možnosti, da bo v prihodnje pomembno prispeval k »energetski mešanici« prihodnosti. Pogosto ga imenujejo čisti vir energije, saj pri njegovem zgorevanju kot stranski produkt nastaja le voda. Čeprav ga odlikuje zelo ugodna ogljična bilanca, je pomembno, da tudi proces proizvodnje poteka na okolju prijazen način. V transportu je še posebej uporaben za težka vozila, kot so tovornjaki, avtobusi in vlaki, saj ima vodik v primerjavi z baterijami večjo energijsko gostoto, kar je primerno za premagovanje dolgih razdalj in večje vozne zmogljivosti.

Z obnovljivimi viri energije, kot sta sončna energija ali energija vetra, lahko proizvedemo vodik na podnebno nevtralen način. Ta zeleni vodik lahko nato uporabimo v različnih sektorjih, kot so promet, industrija in gospodinjstva, s čimer bistveno zmanjšamo emisije CO₂.

Ničesar ni brez izzivov in tveganj

Skupina GrECo s svojim strokovnim znanjem ocenjuje tveganja, povezana z novimi tehnologijami vodika. FOTO: Depositphotos

Čeprav ima vodik velik potencial, obstajajo tudi številni izzivi. Eden od teh se nanaša na varnost pri njegovi proizvodnji, skladiščenju in transportu. Vodik je zelo vnetljiv plin, ki v določenih razmerah postane eksploziven. Zato je izjemno pomembno zagotoviti ustrezne ukrepe na področju požarne in eksplozijske varnosti, s katerimi bomo preprečili nesreče in zmanjšali tveganje za ljudi in okolje.

Če se vodik na primer uporablja v obstoječih sistemih kot nadomestek za zemeljski plin, je treba vnaprej opraviti oceno tveganja različnih vidikov. Pregledati je treba tesnost cevovodov, oceniti mogoče spremembe pri zgorevanju ter oceniti vpliv na gorilnike in procese, s čimer vzpostavimo varno delovanje.

Inovacije prinašajo nova tveganja

Vodik je brezogljična alternativa fosilnim gorivom, ki lahko zmanjša emisije in onesnaženje FOTO: Depositphotos

Pri uporabi vodika kot energetskega vira je treba upoštevati tudi zavarovalne vidike – še posebno v okviru operativnih preizkusov. Ker je vodik nov in inovativen element v energetskem sektorju, je povezana tveganja težje oceniti.

Zavarovalniška industrija mora zato preučiti specifična tveganja in mogoče škodne scenarije. Le tako lahko ponudi ustrezne zavarovalne rešitve za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, skladiščenjem ali uporabo vodika, za transportno infrastrukturo in operativna tveganja. Poleg osnovnih zavarovanj, kot so zavarovanje opreme in infrastrukture, podjetja potrebujejo tudi kritje za odgovornost, morebitne prekinitve poslovanja in finančne izgube, povezane s tehnologijami vodika. V tem kontekstu postaja transparentna predstavitev spremenjene krajine tveganj še pomembnejša.

Podpora zavarovalnic nujna za uspešno uporabo vodika

Zaradi visokih energetskih zmogljivosti vodik postaja vse bolj priljubljen za prevoz težkih vozil. FOTO: Depositphotos

Zavarovalnice imajo torej pomembno vlogo, saj s prevzemanjem tveganj spodbujajo razvoj vodikove tehnologije, podpirajo naložbe in inovacije. Z razvijanjem prilagojenih zavarovalnih paketov za podjetja, ki se ukvarjajo z vodikom, olajšajo vlaganja v raziskave in razvoj novih tehnologij.

Tesno sodelovanje med energetskim sektorjem in zavarovalništvom bo tako pripomoglo k boljšemu razumevanju, oceni in tudi zmanjšanju tveganj v tej panogi, kar bo povečalo zaupanje v vodik kot energijski vir in okrepilo njegovo širšo uporabo.

Vsaka energetska preobrazba prinaša nepredvidljive izzive in priložnosti. Vodik kot vir energije lahko pomembno prispeva k zadovoljevanju naših vedno večjih energetskih potreb, in to na trajnosten način, ter tako pripomore k podnebni nevtralnosti. Hkrati pa morajo podjetja skrbno preučiti varnostne vidike in možnosti zavarovanj različnih tveganj ter tako zagotoviti varno in uspešno vključitev vodika v naš energetski sistem.

Specialist za zavarovanja in upravljanje tveganj Skupina GrECo se uvršča med vodilne zavarovalne posrednike in svetovalce v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Razvija rešitve za upravljanje tveganj in zavarovanj za industrijo, trgovino, obrt in javni sektor. Skupina se osredotoča na prepoznavanje in obvladovanje tveganj, s katerimi se srečujejo njihovi naročniki, ter ponuja rešitve, ki zmanjšujejo izpostavljenost tem tveganjem.

