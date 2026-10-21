Največja nevarnost v igračah je pogosto najmanjša

Od leta 2020 do 1. julija 2026 so igrače predstavljale 51,3 odstotka vseh nevarnih in neskladnih izdelkov, ki jih je evidentiral zdravstveni inšpektorat. To je več kot polovica. Sledijo prehranska dopolnila s 13,8 odstotka, materiali v stiku z živili z 10,7 in kozmetika z 9,9 odstotka.

Število objav narašča. Leta 2020 jih je bilo 31, lani že 109. V prvi polovici letošnjega leta jih je bilo 70, od tega 34 povezanih z igračami.

Najpogostejše tveganje je zadušitev: obravnavali so 95 takšnih primerov. Sledijo kemična tveganja in poškodbe. Nevarnost je lahko skrita v majhnem delu, ki ga otrok zlahka pogoltne – kroglici, pokrovčku ali koščku plastike.

Posebej nevarni so gumbne baterije in močni magneti. Pogoltnjena baterija lahko v nekaj urah povzroči hude notranje poškodbe, več magnetov pa lahko poškoduje črevesje in zahteva operacijo.

Pri igrači zato ni vedno najnevarnejši njen največji del. Včasih je tveganje veliko komaj centimeter – ali manj.