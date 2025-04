Namesto intelektualcev so se na oblast povzpeli norci

V nadaljevanju preberite:

Reški rockerji Let 3 so na sceni že dobrih 35 let in večino časa živijo samo od glasbe, kar je svojevrsten dosežek, predvsem če upoštevamo, da je njihova pojava daleč od komercialne. Ko so na hrvaški javni televiziji v živo izvajali komad Kurcem u čelo, so povzročili pravi škandal; ko sta njihova frontmena uprizorila performans izbijanja zamaškov iz njunih zadnjic, ju je Aleksandar Stanković nagnal iz oddaje Nedeljom u 2 (pozneje so se sicer pojavile teorije, da je bil izgon insceniran). Let 3 so skratka že skoraj štiri desetletja mojstri provokacije, kar je pred dvema letoma spoznala vsa Evropa, potem ko so se Zoran Prodanović -Prlja, Dražen Baljak, Ivan Bojčić, Matej Zec in Damir Martinović - Mrle s komadom Mama ŠČ! predstavili na evrovizijskem odru.

Jeseni bodo izdali nov album, ki bo bojda povsem ljubezensko obarvan. Basist Mrle, ki je tudi avtor besedil in z Zecem soavtor glasbe na novem albumu, se je pred kratkim mudil v Ljubljani, ko se je udeležil slovesnosti ob podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Mrle podeljuje podjetniške nagrade. Zveni precej nenavadno. Kako ste padli v to zgodbo?

Popolnoma naravno.

Ker je tudi glasba biznis?

Ne, glasbo imamo zato, da omehča biznis, ki je ponavadi trd in krut. Toda navsezadnje tudi za biznis potrebujemo ljudi. In če ljudje razumejo samo biznis, ne začutijo pa umetnosti, lepote, ljubezni in glasbe, nikakor ne morejo biti dobri podjetniki. Dober podjetnik ni slamnati človek z otopelimi čutili. Najboljši podjetniki vselej premorejo čut za umetnost. Zato si štejem v čast, da sem nagrado podelil veliki podjetnici in veliki ljubiteljici umetnosti.