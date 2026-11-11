Namesto plače – ruska uniforma. Namesto službe – fronta. (VIDEO)

Rusija za vojno v Ukrajini novači vse več tujcev, nekatere tudi z lažnimi obljubami o zaposlitvi. Medtem razkriti podatki ruskega statističnega urada nakazujejo, da bi lahko število z vojno povezanih smrti dosegalo več sto tisoč.

Obljuba dobro plačanega dela, nastanitve in boljšega življenja se lahko konča na bojišču. Ukrajina je sporočila, da je zajela prvega indonezijskega državljana, ki se je boril v ruski vojski. Po ukrajinskih podatkih je Moskva samo v prvih devetih mesecih letos novačila 283 Indonezijcev.

Novačenje tujcev sega od Azije do Afrike in Latinske Amerike. Preiskovalna komisija Združenih narodov je ugotovila, da so ruske oblasti sodelovale pri trgovini z ljudmi iz 29 držav. Žrtve so v Rusijo privabljali z lažnimi ponudbami za civilno zaposlitev, nato pa jih prisilili v podpis vojaških pogodb.

Zakaj Rusija vojake išče tako daleč od svojih meja? Del odgovora se skriva v domnevno razkritih podatkih ruskega statističnega urada Rosstat. Hekerski skupini Cyber Partisans in Silent Crow na podlagi pridobljenih evidenc ocenjujeta, da je z vojno povezanih približno 394.000 do 450.000 smrti. Podatki niso v celoti neodvisno potrjeni, Moskva pa zanika krajo zaupnih informacij.

Kako delujejo mreže za novačenje tujcev, kaj razkrivajo podatki o ruskih izgubah in zakaj se Moskva izogiba novi množični mobilizaciji? Več v videoprispevku.