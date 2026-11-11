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    Namesto plače – ruska uniforma. Namesto službe – fronta. (VIDEO)

    Rusija nove vojake išče po vsem svetu. Nekatere tujce na fronto zvabijo z lažnimi obljubami o zaposlitvi, medtem ko razkriti podatki nakazujejo na stotisoče smrti, povezanih z vojno.
    Delo brifing. Rusija nove vojake išče po vsem svetu. FOTO; Gregor Knafelc
    Galerija
    Delo brifing. Rusija nove vojake išče po vsem svetu. FOTO; Gregor Knafelc
    Gregor Knafelc
    Daniel Fazlić
    11. 11. 2026 | 17:00
    11. 11. 2026 | 17:09
    2:10
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    Rusija za vojno v Ukrajini novači vse več tujcev, nekatere tudi z lažnimi obljubami o zaposlitvi. Medtem razkriti podatki ruskega statističnega urada nakazujejo, da bi lahko število z vojno povezanih smrti dosegalo več sto tisoč.

    Obljuba dobro plačanega dela, nastanitve in boljšega življenja se lahko konča na bojišču. Ukrajina je sporočila, da je zajela prvega indonezijskega državljana, ki se je boril v ruski vojski. Po ukrajinskih podatkih je Moskva samo v prvih devetih mesecih letos novačila 283 Indonezijcev.

    Novačenje tujcev sega od Azije do Afrike in Latinske Amerike. Preiskovalna komisija Združenih narodov je ugotovila, da so ruske oblasti sodelovale pri trgovini z ljudmi iz 29 držav. Žrtve so v Rusijo privabljali z lažnimi ponudbami za civilno zaposlitev, nato pa jih prisilili v podpis vojaških pogodb.

    Zakaj Rusija vojake išče tako daleč od svojih meja? Del odgovora se skriva v domnevno razkritih podatkih ruskega statističnega urada Rosstat. Hekerski skupini Cyber Partisans in Silent Crow na podlagi pridobljenih evidenc ocenjujeta, da je z vojno povezanih približno 394.000 do 450.000 smrti. Podatki niso v celoti neodvisno potrjeni, Moskva pa zanika krajo zaupnih informacij.

    Kako delujejo mreže za novačenje tujcev, kaj razkrivajo podatki o ruskih izgubah in zakaj se Moskva izogiba novi množični mobilizaciji? Več v videoprispevku.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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