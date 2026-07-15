Napadel strica, porezal tudi mamo in babico

Logatčan David Rovan je leta 2017, ko je na veliko užival prepovedane substance in pil alkohol, zaradi dogodkov iz mladosti preživljal težko obdobje, je včeraj razlagal na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer ponovno presojajo dogodek 27. maja tistega leta. Takrat se je po očitkih tožilstva z nožem v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi »alkoholnega opoja in osebnostne deficitarnosti« spravil nad družinske člane. Pred tem naj bi zaužil metadon, dva decilitra žganja in dvanajst piv. Najhuje jo je skupil stric, tožilstvo mu v tem delu očita poskus uboja, porezal je tudi mamo in babico. Na prvem sojenju, ki se je končalo maja 2019, je bil obsojen na šest let in pet mesecev zapora. A je bila sodba pozneje razveljavljena v delu, ki se nanaša na strica, mamo in grožnje ...