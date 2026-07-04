Naslovnice tujih medijev preplavljene s poroko Taylor Swift in Travisa Kelceja

Svetovni mediji danes skoraj soglasno poročajo o eni največjih zvezdniških porok zadnjih let. Pop zvezdnica Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce sta se v petek poročila v newyorški dvorani Madison Square Garden, kjer je potekalo razkošno slavje z okoli tisoč povabljenci.

Novico je uradno potrdila pevkina predstavnica, kmalu zatem pa so zasloni okoli dvorane zasvetili z napisom "JUST&T MARRIED!", s čimer so dokončno potrdili poročne govorice, ki so krožile že več tednov.

Zaljubljenca leta 2024. Uradnih poročnih fotografij, na katerih bi bila nevesta v celoti vidna, še niso objavili. FOTO: Reuters

Napis, ki je ljudem na trgu sporočil, da sta se poročila. FOTO: Angelina Katsanis/Reuters

Poroko je vodil igralec in komik Adam Sandler, ki je dolgoletni prijatelj para. Namesto klasičnih družic in ženinovih spremljevalcev sta se mladoporočenca odločila za družinsko različico: pevkinega brata Austina Swifta je doletela vloga njene priče, ženinova priča pa je bil njegov brat, nekdanji igralec lige NFL Jason Kelce.

Po poročanju ameriških in britanskih medijev sta oba nosila unikatni kreaciji modne hiše Christian Dior Haute Couture, ki ju je oblikoval Jonathan Anderson, čevlje pa je zanju izdelal Christian Louboutin. Nevesta je videz dopolnila z nakitom Cartier. Uradnih poročnih fotografij, na katerih bi bila nevesta v celoti vidna, še niso objavili. Zaradi izjemno strogih varnostnih ukrepov in popolne zapore Madison Square Garden fotografom ni uspelo posneti prihoda ali samega obreda.

Kdo je bil povabljen?

Na seznamu gostov so bila številna znana imena iz sveta glasbe, filma in športa. Med gosti, ki so jih ujeli v fotografski objektiv, so bili med drugim: Tom Brady, Steven Spielberg, Hugh Grant, Chris Rock, Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Gwen Stefani, Jimmy Fallon, Ethan Hawke, Benson Boone in številne druge. Po navedbah medijev naj bi na slavju nastopila tudi Stevie Nicks.

Tudi Gigi Hadid in Bradley Cooper sta bila na poroki. FOTO: Bing Guan/Reuters

Celotno območje okoli Madison Square Gardna je bilo zaradi dogodka zaprto, na ulicah pa se je zbralo več tisoč oboževalcev. Kljub vročini so več ur čakali na prihod zvezdnikov, po uradni potrditvi poroke pa jih je razgnal šele močan naliv. Dogodek je spremljalo tudi obsežno policijsko varovanje, zaradi zapor cest pa je bil promet v središču Manhattna močno oviran.

Posebno simboliko je dobila tudi newyorška panorama. Znamenita stavba Empire State Building je za to priložnost zažarela v modri barvi kot poklon tradicionalnemu poročnemu običaju »nekaj modrega«.

Znamenita stavba Empire State Building je za to priložnost zažarela v modri barvi kot poklon tradicionalnemu poročnemu običaju »nekaj modrega«. FOTO: Angelina Katsanis Reuters

Romanca med Swiftovo in Kelcejem se je začela leta 2023, potem ko je igralec javno razkril, da ji po enem od koncertov turneje Eras Tour ni uspel izročiti zapestnice prijateljstva. Avgusta lani sta oznanila zaroko, zdaj pa sta svojo odmevno ljubezensko zgodbo kronala s poroko, ki jo številni ameriški mediji že označujejo za »poroko stoletja«.