Ne dovolj premišljen program, delodajalcev zaposlovanje Romov ne zanima

Ljudska univerza Kočevje je maja lani začela izvajati program Romani zour ali Romski vzor, s katerim želijo povečati zaposlenost Romov. Do sedaj so program izpeljali dvakrat s skupno 18 udeleženci, a so se – kot predvideva program – za šest mesecev zaposlili le trije ljudje. Na eni strani ni interesa med kočevskimi delodajalci, da bi zaposlili Rome, med Romi pa so bili tudi taki, ki so ugotovili, da dobijo več denarja prek socialnih transferjev, kot če bi se zaposlili. »Ali so socialni transferji tako visoki ali pa so plače prek javnih del tako nizke,« pravi Melita Oražem, vodja Ljudske univerze Kočevje, kjer kot edini v Sloveniji izvajajo program Romani zour. Ta je zasnovan v dveh delih in traja sedem oziroma osem mesecev. V prvem delu, ki obsega sto ur in ga lahko izvedejo v enem ...