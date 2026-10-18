»Ne razumem, kako lahko starši vzgojijo takšne pošasti«

Ameriška fotoreporterka Heidi Levine, dolgoletna sodelavka časnika Washington Post, je po brutalnem napadu izraelskih naseljencev na okupiranem Zahodnem bregu prestala operacijo prsta na levi roki. Njena hči Ashley Milner je za tiskovno agencijo Associated Press opisala poškodbe: prst je bil skoraj odtrgan, rana je segala do kosti, poleg zloma rebra in več vretenc ima po telesu številne ureznine. V pogovoru za izraelsko javno radiotelevizijo Kan je izrazila strah, da bi se zaradi poškodbe roke materina kariera fotoreporterke lahko končala. Napad se je zgodil minuli petek v vasi Abu Falah pri Ramali, kjer je fotografirala palestinske kmete med obiranjem oljk. Po podatkih organizacij za zaščito novinarjev je napad del širšega stopnjevanja nasilja izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu, ...