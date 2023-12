Nekdanji boksarski prvak s pestmi na mimoidočega

V nadaljevanju preberite:

Še enkrat se bo sodišče ukvarjalo s primerom Borisa Makarića, ki je v stanju neprištevnosti 13. novembra lani hudo poškodoval nič hudega slutečega Kranjčana Klemna Ž. Najmanj trinajstkrat naj bi ga s pestmi z veliko intenzivnostjo udaril v glavo in mu tako med drugim zlomil več obraznih kosti, tudi obe očesni orbiti.

»Dovolj je, dovolj je. Pomoč, pomoč,« je, kot so slišale priče, Klemen Ž. ves okrvavljen prosil nekdanjega boksarskega profesionalca in celo državnega prvaka v kategoriji do 75 kilogramov Makarića, ki se je nad njim fizično znesel povsem brez razloga. Ustavil naj bi se šele takrat, ko mu je mimoidoča zakričala, da bo poklicala policijo, če ne bo prenehal. Sam sicer pravi, da je nehal že pred tem, in to zaradi omenjenih prošenj napadenega.