Nekdo mora zaradi kršitev pravic delavcev končati v zaporu

V nadaljevanju preberite:

Stominus z vsemi derivati – to ni prvo podjetje istih ljudi v lastniških strukturah, ki smo ga obravnavali – je briljanten primer podjetja, katerega poslovni model je zgrajen na zlorabi zakonodaje in iskanju bližnjic mimo predpisov. To je podjetje, ki posreduje delavce in bi moralo biti registrirano kot agencija, kar je tudi nekaj časa bilo, pred izbrisom. S tem poslom se ukvarja še naprej, kar pa je pri tem najhuje, pa je, da to posredovanje delavcev poskušajo zapakirati v izvedeno storitev. To je bil primer Tuša, kjer so trdili, da delavci pri njih ne delajo, ampak izvajajo storitev polnjenja polic.

Pravzaprav je žaljivo, da se sploh resno pogovarjamo o tem, da obstaja storitev polnjenja polic. Bedno in primitivno je relativizirati stvari na tak način, če je vsakomur jasno, da gre za najemanje delavcev pod pretvezo storitev. Vsi vpleteni so pripravljali zgodbo za inšpekcijo.

Dodatni problem so bile tudi delovne ure. V postopku smo dokazali, da so odgovorni v Tušu to vedeli. Ne moremo pustiti, da tiščijo glavo v pesek in se izgovarjajo, da se jih to ne tiče. Prepričani smo, da so podani elementi kaznivega dejanja, to pa presega pristojnost inšpektorata.