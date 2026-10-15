Nekoč zavrnil skoraj dva milijona evrov, da bi se ostrigel, zdaj se je zastonj

Znameniti kolumbijski nogometni zvezdnik Carlos »El Pibe« Valderrama je očitno pomahal v slovo svojim prepoznavnim svetlim kodrom, ki so skozi celotno kariero veljali za neločljiv del njegove javne podobe.

Na posnetku, ki je zaokrožil v javnosti, je njegova soproga Elvira Redondo s strižnikom za lase kolumbijski nogometni legendi popolnoma obrila glavo. Skrajna sprememba je nemudoma presenetila navijače, pri čemer so nekateri celo podvomili o pristnosti posnetka in ugibali, ali ni nemara nastal s pomočjo umetne inteligence.

Dogodek ima toliko večjo težo, saj je Valderrama v preteklosti razkril, da je pred svetovnim prvenstvom leta 1994 zavrnil dva milijona dolarjev (1,8 milijona evrov) vredno ponudbo, da bi se ostrigel. Desetletja pozneje je odločitev očitno dozorela v družinskem krogu, strižnik pa je samozavestno prevzela njegova žena.