Nemški državljan se je poškodoval med izvajanjem del na stanovanjskem objektu

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da so jih nekaj minut po 14. uri obvestili o delovni nezgodi na območju naselja Trenta v občini Bovec, v kateri je življenje izgubil moški; po sedaj zbranih podatkih gre za tujega oziroma nemškega državljana.

Po prvih ugotovitvah je do tragične nesreče prišlo med izvajanjem del na enem od tamkajšnjih stanovanjskih objektov. Policisti in kriminalisti PU Nova Gorica nadaljujejo s preiskavo vseh okoliščin tragične nesreče. Policija je o nesreči poleg preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča in Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici obvestila tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo. S strani preiskovalne sodnice je bila odrejena sodna obdukcija, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.

Več podrobnosti o tragičnem dogodku bo znanega po zaključku kriminalistične preiskave.