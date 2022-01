Nemški energetski načrti mejijo na čudež

V nadaljevanju preberite:

Nemčija bo morala v prihodnjih osmih letih kar za trikrat pospešiti zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida, če bo želela izpolniti cilj za leto 2030. To je, 65-odstotno zmanjšanje izpustov v primerjavi z letom 1990. Minister za gospodarstvo in klimatske politike Robert Habeck je danes nanizal podatke, ki pričajo, pred kako velikanskim izzivom je država. A minister je optimističen in ocenjuje, da so načrti uresničljivi.