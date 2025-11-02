Netanjahu grozi z novo vojno

Odnosi med Izraelom in Libanonom se, komaj leto dni po sklenitvi krhkega premirja, ponovno nevarno zaostrujejo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po poročanju agencije Reuters v nedeljo na seji vlade ostro opozoril, da bo Izrael »ukrepal, kot bo potrebno«, če Libanon ne bo izpolnil zavez iz mirovnega sporazuma in preprečil, da njegovo ozemlje ponovno postane fronta.

Še bolj neposreden je bil izraelski obrambni minister Izrael Kac. Kot poroča časnik The Guardian, je dejal, da se »Hezbolah igra z ognjem«, libanonska vlada pa »odlaša« z razorožitvijo. »Maksimalno uveljavljanje [sporazuma] se bo nadaljevalo in celo okrepilo – ne bomo dovolili nobene grožnje prebivalcem na severu,« je zagrozil Kac.

Kaj je razjezilo Netanjahuja?

Ozračje se je dodatno segrelo po poročanju časnika Wall Street Journal (WSJ), ki navaja, da Izrael resno razmišlja o povečanju vojaških operacij v Libanonu. Kot je poročala že izraelska televizija Kan 11, se je Netanjahu sestal s svojim varnostnim kabinetom, da bi razpravljali prav o tem vprašanju.

Izrael Kac je dejal, da se »Hezbolah igra z ognjem«. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Visoki izraelski uradnik je za WSJ dejal, da Hezbolah »poskuša – in mu delno uspeva – obnoviti svoje ofenzivne in obrambne zmogljivosti ter ponovno vzpostaviti poveljniško verigo«.

To se dogaja po tem, ko je Izrael v obsežnih operacijah lansko leto likvidiral večino vodstva skupine, vključno z dolgoletnim voditeljem Hasanom Nasralo, ki je bil ubit septembra lani.

Izraelski in arabski viri, ki jih navaja WSJ, potrjujejo, da si militantna organizacija obnavlja zaloge raket, protitankovskih izstrelkov in topniške opreme. To naj bi počela prek Sirije, po starih tihotapskih poteh, pa tudi z zagonom lastne proizvodnje v Libanonu.

Ta razvoj situacije naj bi po navedbah virov WSJ »razbesnel« izraelsko politično vodstvo, ki ugotavlja, da se namesto o razorožitvi zdaj ponovno govori o oboroževanju Hezbolaha.

Izraelski in arabski viri potrjujejo, da si militantna organizacija Hezbolah obnavlja zaloge raket. FOTO: Mahmoud Zayyat/AFP

Libanon poziva k pogajanjem

Napetosti pa se ne stopnjujejo le v političnih pisarnah, temveč tudi na terenu. Kot poroča Al Džazira, so izraelske sile v soboto izvedle raketni napad na avtomobil v mestu Kfarsir v okrožju Nabatieh.

Libanonsko ministrstvo za zdravje je potrdilo, da so bile v napadu ubite štiri osebe. Guardian dodaja, da je izraelska vojska potrdila napad v bližnjem Kfar Remanu, češ da je ubila štiri člane Hezbolahove elitne enote Radwan, vključno z njihovim logističnim poveljnikom.

Dogodek je sledil vdoru izraelskih kopenskih sil v obmejno vas Blida v začetku tedna. Kot je poročala Al Džazira, so vojaki vdrli v mestno hišo in tam ubili občinskega uslužbenca Ibrahima Salameha, ki je tam spal.

Zaradi teh dogodkov se je ostro odzval libanonski predsednik Joseph Aoun. Obsodil je »agresivne prakse Izraela« in vojski ukazal, naj se »zoperstavi vsakemu kršenju nacionalne suverenosti«.

Aoun (na sliki desno) že od sredine oktobra poziva k pogajanjem o »končanju izraelske okupacije«. FOTO: AFP

Aoun sicer že od sredine oktobra poziva k pogajanjem o »končanju izraelske okupacije«. Kot opozarja The Guardian, Izrael kljub premirju iz novembra 2024 še vedno zaseda pet območij na jugu Libanona.

»Libanon je pripravljen na pogajanja, da bi se končala izraelska okupacija, vendar pogajanja zahtevajo obojestransko pripravljenost, česar pa tu ni,« je dejal Aoun med petkovim srečanjem z nemškim zunanjim ministrom Johannom Wadephulom.

Premirje na trhlih temeljih

Premirje, sklenjeno novembra lani ob posredovanju ZDA, je končalo več kot leto dni spopadov, ki so izbruhnili ob začetku vojne v Gazi. Sporazum je med drugim določal, da lahko južno od reke Litani orožje nosijo le libanonske državne varnostne sile, kar je v praksi pomenilo zahtevo po popolni razorožitvi Hezbolaha na tem območju.

Izrael resno razmišlja o povečanju vojaških operacij v Libanonu. FOTO: Emilie Madi/Reuters

Po poročanju Reutersa so viri iz libanonske vojske celo potrdili, da so razstrelili toliko Hezbolahovih skritih skladišč orožja, da jim je zmanjkalo eksploziva. Vendar Hezbolah, ki ga je vojna močno oslabila, a ni bil uničen, vztraja, da se klavzula o razorožitvi nanaša le na jug države, ne pa na njegova osrednja območja, kot je južni Bejrut.

Hezbolah, ki deluje kot »država v državi«, a je hkrati legitimna politična stranka v parlamentu, se vojaški sili očitno ne namerava odpovedati.

Naim Kasem, sedanji vodja skupine, je oktobra po navedbah WSJ izjavil, da bi morala vojska s Hezbolahom sodelovati in da je treba poskuse razorožitve skupine zavrniti, čeprav si prizadevajo izogniti novi vojni.

Strokovnjaki opozarjajo, da je Bejrut v težkem položaju. »Libanonska vojska ni zainteresirana niti pripravljena na vojaški spopad s Hezbolahom,« je za WSJ dejala Randa Slim z Inštituta za zunanjo politiko pri Univerzi Johns Hopkins. Opozorila je, da bi politična izolacija Hezbolaha lahko pripeljala do ponovne državljanske vojne.

Aoun je med petkovim srečanjem dejal: »Libanon je pripravljen na pogajanja«. FOTO: Tele Liban Pool Via Reuters

Slimova je dodala, da se Hezbolah kljub izgubi vodstva »ne počuti poraženega« in še vedno verjame, da se lahko obnovi, saj ima močnega regionalnega zaveznika v Iranu.