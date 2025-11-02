  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Netanjahu grozi z novo vojno

    Obveščevalna poročila o obnavljanju zalog raket naj bi razbesnela Izrael. Libanon medtem Izrael obtožuje »agresivnih praks« in poziva k pogajanjem.
    Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo na seji vlade ostro opozoril, da bo Izrael »ukrepal, kot bo potrebno«. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters
    Galerija
    Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo na seji vlade ostro opozoril, da bo Izrael »ukrepal, kot bo potrebno«. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters
    Ž. U.
    2. 11. 2025 | 17:17
    5:55
    A+A-

    Odnosi med Izraelom in Libanonom se, komaj leto dni po sklenitvi krhkega premirja, ponovno nevarno zaostrujejo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po poročanju agencije Reuters v nedeljo na seji vlade ostro opozoril, da bo Izrael »ukrepal, kot bo potrebno«, če Libanon ne bo izpolnil zavez iz mirovnega sporazuma in preprečil, da njegovo ozemlje ponovno postane fronta.

    Še bolj neposreden je bil izraelski obrambni minister Izrael Kac. Kot poroča časnik The Guardian, je dejal, da se »Hezbolah igra z ognjem«, libanonska vlada pa »odlaša« z razorožitvijo. »Maksimalno uveljavljanje [sporazuma] se bo nadaljevalo in celo okrepilo – ne bomo dovolili nobene grožnje prebivalcem na severu,« je zagrozil Kac.

    Kaj je razjezilo Netanjahuja?

    Ozračje se je dodatno segrelo po poročanju časnika Wall Street Journal (WSJ), ki navaja, da Izrael resno razmišlja o povečanju vojaških operacij v Libanonu. Kot je poročala že izraelska televizija Kan 11, se je Netanjahu sestal s svojim varnostnim kabinetom, da bi razpravljali prav o tem vprašanju.

    Izrael Kac je dejal, da se »Hezbolah igra z ognjem«. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters
    Izrael Kac je dejal, da se »Hezbolah igra z ognjem«. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

    Visoki izraelski uradnik je za WSJ dejal, da Hezbolah »poskuša – in mu delno uspeva – obnoviti svoje ofenzivne in obrambne zmogljivosti ter ponovno vzpostaviti poveljniško verigo«.

    To se dogaja po tem, ko je Izrael v obsežnih operacijah lansko leto likvidiral večino vodstva skupine, vključno z dolgoletnim voditeljem Hasanom Nasralo, ki je bil ubit septembra lani.

    Izraelski in arabski viri, ki jih navaja WSJ, potrjujejo, da si militantna organizacija obnavlja zaloge raket, protitankovskih izstrelkov in topniške opreme. To naj bi počela prek Sirije, po starih tihotapskih poteh, pa tudi z zagonom lastne proizvodnje v Libanonu.

    image_alt
    Trumpov mir s palicami in korenčki

    Ta razvoj situacije naj bi po navedbah virov WSJ »razbesnel« izraelsko politično vodstvo, ki ugotavlja, da se namesto o razorožitvi zdaj ponovno govori o oboroževanju Hezbolaha.

    Izraelski in arabski viri potrjujejo, da si militantna organizacija Hezbolah obnavlja zaloge raket. FOTO: Mahmoud Zayyat/AFP
    Izraelski in arabski viri potrjujejo, da si militantna organizacija Hezbolah obnavlja zaloge raket. FOTO: Mahmoud Zayyat/AFP

    Libanon poziva k pogajanjem

    Napetosti pa se ne stopnjujejo le v političnih pisarnah, temveč tudi na terenu. Kot poroča Al Džazira, so izraelske sile v soboto izvedle raketni napad na avtomobil v mestu Kfarsir v okrožju Nabatieh.

    Libanonsko ministrstvo za zdravje je potrdilo, da so bile v napadu ubite štiri osebe. Guardian dodaja, da je izraelska vojska potrdila napad v bližnjem Kfar Remanu, češ da je ubila štiri člane Hezbolahove elitne enote Radwan, vključno z njihovim logističnim poveljnikom.

    image_alt
    Newyorčani na poti do izvolitve prvega muslimanskega župana v zgodovini mesta

    Dogodek je sledil vdoru izraelskih kopenskih sil v obmejno vas Blida v začetku tedna. Kot je poročala Al Džazira, so vojaki vdrli v mestno hišo in tam ubili občinskega uslužbenca Ibrahima Salameha, ki je tam spal.

    Zaradi teh dogodkov se je ostro odzval libanonski predsednik Joseph Aoun. Obsodil je »agresivne prakse Izraela« in vojski ukazal, naj se »zoperstavi vsakemu kršenju nacionalne suverenosti«.

    Aoun (na sliki desno) že od sredine oktobra poziva k pogajanjem o »končanju izraelske okupacije«. FOTO: AFP
    Aoun (na sliki desno) že od sredine oktobra poziva k pogajanjem o »končanju izraelske okupacije«. FOTO: AFP

    Aoun sicer že od sredine oktobra poziva k pogajanjem o »končanju izraelske okupacije«. Kot opozarja The Guardian, Izrael kljub premirju iz novembra 2024 še vedno zaseda pet območij na jugu Libanona.

    image_alt
    Od Nürnberga do Gaze: ko molk mednarodne skupnosti postane sokrivda

    »Libanon je pripravljen na pogajanja, da bi se končala izraelska okupacija, vendar pogajanja zahtevajo obojestransko pripravljenost, česar pa tu ni,« je dejal Aoun med petkovim srečanjem z nemškim zunanjim ministrom Johannom Wadephulom.

    Premirje na trhlih temeljih

    Premirje, sklenjeno novembra lani ob posredovanju ZDA, je končalo več kot leto dni spopadov, ki so izbruhnili ob začetku vojne v Gazi. Sporazum je med drugim določal, da lahko južno od reke Litani orožje nosijo le libanonske državne varnostne sile, kar je v praksi pomenilo zahtevo po popolni razorožitvi Hezbolaha na tem območju.

    Izrael resno razmišlja o povečanju vojaških operacij v Libanonu. FOTO: Emilie Madi/Reuters
    Izrael resno razmišlja o povečanju vojaških operacij v Libanonu. FOTO: Emilie Madi/Reuters

    Po poročanju Reutersa so viri iz libanonske vojske celo potrdili, da so razstrelili toliko Hezbolahovih skritih skladišč orožja, da jim je zmanjkalo eksploziva. Vendar Hezbolah, ki ga je vojna močno oslabila, a ni bil uničen, vztraja, da se klavzula o razorožitvi nanaša le na jug države, ne pa na njegova osrednja območja, kot je južni Bejrut.

    Hezbolah, ki deluje kot »država v državi«, a je hkrati legitimna politična stranka v parlamentu, se vojaški sili očitno ne namerava odpovedati.

    Naim Kasem, sedanji vodja skupine, je oktobra po navedbah WSJ izjavil, da bi morala vojska s Hezbolahom sodelovati in da je treba poskuse razorožitve skupine zavrniti, čeprav si prizadevajo izogniti novi vojni.

    image_alt
    Palestinci v Sloveniji: Izobrazba je naš način upora

    Strokovnjaki opozarjajo, da je Bejrut v težkem položaju. »Libanonska vojska ni zainteresirana niti pripravljena na vojaški spopad s Hezbolahom,« je za WSJ dejala Randa Slim z Inštituta za zunanjo politiko pri Univerzi Johns Hopkins. Opozorila je, da bi politična izolacija Hezbolaha lahko pripeljala do ponovne državljanske vojne.

    Aoun je med petkovim srečanjem dejal: »Libanon je pripravljen na pogajanja«. FOTO: Tele Liban Pool Via Reuters
    Aoun je med petkovim srečanjem dejal: »Libanon je pripravljen na pogajanja«. FOTO: Tele Liban Pool Via Reuters

    Slimova je dodala, da se Hezbolah kljub izgubi vodstva »ne počuti poraženega« in še vedno verjame, da se lahko obnovi, saj ima močnega regionalnega zaveznika v Iranu.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Petra Draškovič Pelc

    Nisem hotela dočakati svojega konca pri 23 letih sredi Aljaske

    Doktorica biomedicine Petra Draškovič Pelc je predana kočevski divjini. Da želi živeti še bolj v stiku z naravo, je spoznala v 17 urah strašljive bližine smrti.
    Urša Izgoršek 2. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Trg

    Družbe Zahoda gnijejo in propadajo

    Dosegli smo meje materialne rasti. Rešitev ni v novih trgih, temveč v razvoju skupnostnih in nematerialnih oblik blaginje.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    LibanonIzraelHezbolahBližnji vzhodBenjamin NetanjahuPrekinitev ognja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Nova vojna?

    Netanjahu grozi z novo vojno

    Obveščevalna poročila o obnavljanju zalog raket naj bi razbesnela Izrael. Libanon medtem Izrael obtožuje »agresivnih praks« in poziva k pogajanjem.
    2. 11. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzemi

    Novartis z nakupom Avidityja Biosciences stavi na terapije RNA

    Po objavi je vrednost Avidityja poskočila za približno 44 odstotkov, Novartisova pa je za okrog 1,5 odstotka upadla.
    Janez Tomažič 2. 11. 2025 | 16:53
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kriterij

    Poskušal tudi Roglič, zmaga pa v noge Milana

    V Singapurju se je 40 povabljenih kolesarjev merilo na tradicionalnem kriteriju Tour de France.
    2. 11. 2025 | 16:53
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pier Paolo Pasolini

    Kaj je vedel Pasolini? Petdeset let po njegovem brutalnem umoru

    Britanska pisateljica se je lotila dogodka, ki je pred petimi desetletji pretresel svet filma, umetnosti, svet mišljenja.
    2. 11. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Slovenijo dosegla vremenska fronta, ponoči bo burno

    Arso je ob prehodu fronte izdal opozorilo pred močnimi sunki vetra. Meja sneženja se bo spustila, a že v ponedeljek se bo vreme hitro umirilo.
    2. 11. 2025 | 16:36
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kriterij

    Poskušal tudi Roglič, zmaga pa v noge Milana

    V Singapurju se je 40 povabljenih kolesarjev merilo na tradicionalnem kriteriju Tour de France.
    2. 11. 2025 | 16:53
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pier Paolo Pasolini

    Kaj je vedel Pasolini? Petdeset let po njegovem brutalnem umoru

    Britanska pisateljica se je lotila dogodka, ki je pred petimi desetletji pretresel svet filma, umetnosti, svet mišljenja.
    2. 11. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Slovenijo dosegla vremenska fronta, ponoči bo burno

    Arso je ob prehodu fronte izdal opozorilo pred močnimi sunki vetra. Meja sneženja se bo spustila, a že v ponedeljek se bo vreme hitro umirilo.
    2. 11. 2025 | 16:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo