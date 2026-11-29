Netflix, HBO, Disney+, nogometna liga prvakov in na tisoče televizijskih programov za vsega pet evrov na mesec. Ponudba, ki se sliši skoraj predobro, da bi bila resnična, je lahko del donosnega nezakonitega poslovanja s televizijskimi vsebinami.

Piratski ponudniki IPTV uporabnikom omogočajo dostop do filmov, serij in športnih prenosov, ne da bi za njihovo distribucijo pridobili ustrezne pravice. Okoli takšnih storitev so se razvile obsežne prodajne mreže z distributerji, naročniškimi paketi in celo tehnično podporo.

Policija ne preiskuje več samo televizijskih signalov, temveč tudi denar, ki poganja ta posel. Izsledili več kot 26 milijonov evrov transakcij. Europol je v sodelovanju s preiskovalci iz enajstih držav med 16. in 20. novembrom koordiniral mednarodno operacijo v španski Sevilli. Preiskovalci so prekinili delovanje 57 nezakonitih storitev IPTV in identificirali 321 spletnih strani, ki so brez dovoljenja ponujale avtorsko zaščitene vsebine.

Ob pomoči podjetij iz kriptoindustrije, med njimi Binance, Coinbase in Chainalysis, so izsledili za več kot 26 milijonov evrov transakcij v kriptovalutah.

Prav kriptovalute so postale pomemben del preiskave. Čeprav jih ponudniki nezakonitih storitev lahko uporabljajo za čezmejno prejemanje plačil, transakcije v številnih javnih omrežjih puščajo digitalne sledi. Preiskovalci lahko te analizirajo, povezujejo denarnice in ugotavljajo, kdo bi lahko stal za denarnimi tokovi.

Tveganje tudi za naročnike

IPTV kot tehnologija ni nezakonita. Težava nastane, ko ponudniki brez dovoljenja distribuirajo televizijske programe, filme ali športne prenose. Uporabniki takšnih storitev se lahko izpostavijo dodatnim tveganjem, saj neznanim ponudnikom posredujejo osebne in plačilne podatke, včasih pa na svoje naprave nameščajo tudi nepreverjene aplikacije.

Zakaj je sledenje denarju lahko učinkovitejše od zapiranja piratskih spletnih strani in kako deluje ta industrija? Pojasnjujemo v novem Delo Briefingu.