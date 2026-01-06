Nevrologinja Elena Moro: Sindrom vsiljivca je razlog, da ženske nismo na vrhu

Prof. dr. Elena Moro, dr. med., je ena vodilnih evropskih nevrologinj na področju motenj gibanja. Od leta 2024 je predsednica Evropske akademije za nevrologijo in prva ženska v zgodovini te organizacije na tem položaju. Deluje v Grenoblu, kjer se že več kot dve desetletji ukvarja z zdravljenjem bolnikov s parkinsonovo boleznijo, tremorjem in drugimi motnjami gibanja, tudi z uporabo globoke možganske stimulacije.

Pri svojem delu nenehno poudarja, da nevrologija ni le vprašanje simptomov in terapij, temveč razumevanja človeka kot celote: njegovih možganov, telesa, življenjskega sloga in okolja. Posebno pozornost namenja razlikam med ženskami in moškimi v medicini ter vprašanju, zakaj te razlike pri raziskavah in zdravljenju pogosto ostajajo spregledane. Novembra lani se je ob svetovnem dnevu motenj gibanja v Ljubljani udeležila mednarodnega nevrološkega srečanja, 2. Alpe-Jadran simpozija o novostih pri motnjah gibanja 2025, na katerem je sodelovala v razpravi o sodobnih pristopih k zdravljenju nevroloških bolezni.

