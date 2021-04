New York, New York!

V nadaljevanju preberite: New York še ni takšen, kakršen je bil, preden so se iz njega izselili stotisoči, a se življenje vrača. Priselili so se novi, pa čeprav po statističnih podatkih precej revnejši, in meščani z maskami na obrazih spet hitijo po opravkih, na Times Square in Peto avenijo se vračajo prvi turisti. Draguljarna Tiffany, pred katero je Audrey Hepburn uživala zajtrk z rogljičkom in kavo, ima zaradi prenove zabarikadirane izložbe, sosednji Trump Tower stražijo varnostniki.