Neznanci s kljukastimi križi porisali grob nekdanjega kanclerja Schmidta

Neznanci so ponoči grob nekdanjega nemškega kanclerja Helmuta Schmidta in njegove žene Loki v Hamburgu porisali s kljukastimi križi, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila policija.

Grob so onečastili na predvečer 105. obletnice Schmidtovega rojstva, kdo so bili storilci, ni znano, grob pa so že očistili, je sporočila policija, ki je sprožila preiskavo dejanja.

Schmidt je umrl leta 2015, zahodnonemški kancler pa je bil med letoma 1974 in 1982. Med drugo svetovno vojno je služil v protiletalskih enotah nemške vojske. Več fundacij, ki negujejo Schmidtovo zapuščino, je obsodilo dejanje. »Oba, Loki in Helmut Schmidt, sta se vedno borila za svobodo, demokracijo ter mir med narodi,« so zapisale v sporočilu.

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je dejanje označila za vredno prezira ter dodala, da se je nekdanji kancler z ženo vselej boril proti rasizmu in antisemitizmu.