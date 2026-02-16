Nika Prevc z dragocenimi izkušnjami, Jurij Tepeš tega ni pričakoval

Če bi Niko Prevc pred začetkom 25. zimskih olimpijskih iger vprašali, ali bi podpisala za srebrno in bronasto kolajno na posamičnih tekmah v Predazzu, bi skoraj zagotovo odkimala z glavo. Kdor jo pozna in ve, kako zelo je tekmovalna, je zato razumel njene mešane občutke po drugem in tretjem mestu. Dvakratna svetovna prvakinja iz Trondheima 2025 je prejkone tudi na severu Italije merila na zlato lovoriko. Toda ko je pred včerajšnjo vrnitvijo domov potegnila črto pod svoje krstne nastope na največji zimskošportni prireditvi na svetu, je bila že bolj pomirjena.

»Menim, da moram biti tokrat ponosna nase, saj sem si z zadnjim skokom dokazala, da sem se – ne glede na vse – zbrala in pokazala, kar znam. Po vseh skokih, ki sem jih že naredila, sem že malo bolj vedela, kaj moram narediti na skakalnici, v finalu pa sem šla na vse ali nič, saj nisem imela več česa za izgubiti ...